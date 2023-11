Palermo juega para Macri y anunció que será su DT si gana las elecciones

Esta tarde, Platense venció 1-0 a Sarmiento de Junín y quedó momentáneamente en los puestos de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En ese marco, luego del encuentro, Martín Palermo, que hoy podría haber tenido su último partido como DT del Calamar, no pudo esquivar las preguntas respecto a la posibilidad de que pueda ser el próximo entrenador de Boca.

Al respecto, el Titán manifestó que dirigir al Xeneize es un sueño que tiene desde que comenzó su carrera y aseguro que, de cara a las elecciones en el club, hoy tiene esa posibilidad al ser el gran candidato de la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

“Desde que empecé mi carrera como entrenador, siempre que me preguntaron cuáles eran mis sueños, dije que eran los de dirigir a Boca y Estudiantes. Hoy estoy con la posibilidad de que (Andrés) Ibarra me tenga en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño, ser el técnico de Boca”, comenzó.

En ese sentido, el ex goleador del fútbol argentino puntualizó que en gestiones anteriores varios ídolos del club de la ribera se calzaron el buzo, pero lamentó el no haber tenido esa posibilidad.

“En todo este tiempo han pasado otros presidentes, como Daniel Angelici en dos períodos, han estado el Vasco (Rodolfo) Arruabarrena, Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca estuve en consideración ni me llamaron. Con esta gestión actual les ha tocado al Negro (Hugo) Ibarra y a (Sebastián) Battaglia. No me ha tocado tampoco la posibilidad. Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca”, indicó.

Además, sobre su futuro, Palermo contó que el presidente de Platense, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre, está al tanto de su deseo y que sabe muy bien “que con Boca no puede competir”.

“El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que con Boca no va a competir. Ahora, cuando sucedan las cosas, espero que ese sueño se cumpla, que algún día me toque volver a La Bombonera y que el hincha me reciba como su entrenador y no el del equipo rival. No hay más vueltas que darle a esto”, cerró.

Cabe recordar que, después de la polémica judicial que tuvo lugar en las últimas horas, los comicios para elegir a las autoridades de Boca para el periodo 2023-2027 finalmente se celebrarán el domingo 3 de diciembre.