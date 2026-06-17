PAMI: clínicas de todo el país amenazan con frenar cirugías programadas

Los prestadores reclaman una actualización de los aranceles y la regularización de pagos adeudados. También suspenderían turnos.

La crisis entre los prestadores de salud y el PAMI sumará un nuevo capítulo a partir de la próxima semana. Clínicas y sanatorios de todo el país agrupados en distintas cámaras empresarias anunciaron que desde el martes suspenderán la asignación y el otorgamiento de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades, en reclamo por la actualización de los valores de las prestaciones y la regularización de pagos adeudados.

La decisión fue comunicada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que advirtió sobre la imposibilidad de sostener el funcionamiento normal de las instituciones ante el deterioro de la situación financiera del sector.

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales”, señalaron desde la entidad a través de un documento al que tuvo acceso Perfil.

Los pedidos no son nuevos y, como reconocieron en el oficialismo, ya hubo contactos entre autoridades del organismo que conduce Esteban Leguizamo y ejecutivos. En esas conversaciones, se reconoció el difícil panorama y se comprometieron a buscar resoluciones.

Básicamente, el Gobierno se comprometió a tratar de actualizar partidas para que las prestaciones no tengan problemas. Detrás de esa iniciativa, precisaron fuentes oficiales, está el equipo económico de Luis Caputo, ministro de Economía. Pero todavía no aparecieron las respuestas que piden las cámaras empresarias.

Por eso, este martes, CAPRESS decidió dar un paso más y anunciar con antelación qué está sucediendo en las clínicas. De acuerdo a lo que explicaron, pretenden garantizar la continuidad mínima de los servicios. Sin embargo, el impacto recaerá directamente sobre miles de afiliados del PAMI que deberán afrontar mayores dificultades para acceder a consultas médicas programadas.

“Ratificamos que estas medidas buscan garantizar la continuidad mínima de los servicios y evitar el colapso del sistema. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”, sostuvieron.

La suspensión de nuevos turnos constituye apenas la primera etapa de un plan de medidas que podría profundizarse en las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo con las autoridades. En ese sentido, las cámaras adelantaron que también evalúan avanzar con la suspensión de la atención programada en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes.

Además, advirtieron que podrían interrumpir por tiempo indeterminado la realización de cirugías y procedimientos programados que no revistan carácter de urgencia, una decisión que afectaría significativamente la capacidad de respuesta del sistema para miles de pacientes en todo el país.

El conflicto vuelve a poner en evidencia algo que está en superficie desde este año: las tensiones entre los prestadores privados y el principal organismo de cobertura médica para jubilados y pensionados. Fuentes libertarias, por lo bajo, dicen que los números no cierran en la gestión libertaria por la baja de la recaudación sostenida de los últimos nueve meses, marcando contradicciones con el discurso del Presidente que señala que la economía crece y que hay superávit fiscal. Y estos problemas en los números se sienten en la entidad que lidera Leguizamo.