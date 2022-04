Paula Reggiardo: "está bueno ser parte de la historia de un club"

Paula Reggiardo ya forma parte del plantel de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, que afrontará el Torneo Federal de Básquetbol. Es una de las referentes del básquet femenino en Argentina y llegó a la “Fede” para potenciar el básquet local y el crecimiento de las categorías formativas.

La escolta, nacida hace 37 años en San Martín, Buenos Aires, con reciente paso por Lagomar de Uruguay, fue jugadora de la selección nacional durante 12 años. Disputó el Mundial 2010, el Preolímpico 2011, dos Juegos Panamericanos y varios Juegos Sudamericanos con la "Albiceleste".

"Con su llegada, confirmamos nuestro compromiso con la rama femenina, trabajando con el fin de continuar evolucionando y desarrollando la actividad pensando en el futuro", destacó en su momento el parte de prensa de Federación Deportiva.

Reggiardo, en diálogo con la prensa de club, remarcó: “está bueno ser parte de la historia de un club que por primera vez toma el desafío de jugar un Federal, que se implica de igual manera con el básquet jugado por mujeres como por varones”.

Sobre su influencia en este desafío, aseguró que no solo la experiencia en lo estrictamente deportivo es importante. “Lo que puedo aportar es experiencia, pero soy muy curiosa, lo que hace que cada vez que llego a una institución, me interiorice cómo se manejan”, señaló.

“Está bueno eso, como para tomar experiencia de diferentes clubes sobre acciones que realizan, ya sea, reclutar chicas para sumar más entrenamientos, estímulo, porque a veces no están los recursos económicos, físicos o de infraestructura y te buscás la forma. De eso tengo bastante ‘back up’, por así decirlo, más que nada, por la curiosidad”, agregó.

Reggiardo es profe desde hace 15 años y, antes de recibirse, ya era entrenadora de mini básquet, siempre con un objetivo que viene dando sus frutos, y que va más allá del título de embajadora en lo estrictamente deportivo.

“Estoy convencida de que milito un montón sobre los derechos de las mujeres y las disidencias en el deporte. Entonces, me parece que por ahí me suma lo de embajadora. No lo centralizo solo en que estuve 12 años en la Selección. No me quito méritos, pero engloba otros aspectos también”, aclaró.

“Estoy muy contenta de estar acá, dando ese pasito que es muy significativo, porque esto va a decantar con el pasar de los meses, la acción que están teniendo, porque es una acción política decidir que haya Femenino en el Federal por primera vez”, afirmó Paula Reggiardo.