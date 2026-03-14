Perdió Atenas de Córdoba, el próximo rival de Gimnasia

El “Griego” cayó de local ante Regatas Corrientes 98-90 por una nueva fecha de la Liga Nacional. El “Remero” cortó una racha de cinco derrotas en fila.

Atenas de Córdoba, próximo rival de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, perdió este sábado de local ante Regatas Corrientes por 98 a 90, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se disputó en el estadio Estructuras Pretensa, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Alberto Ponzo y Jorge Chávez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-29, 39-50 y 61-70.

El control de juego fue primero para Atenas, pero promediando el cuarto fue Regatas quien logró dar vuelta el marcador y pasar a dominar. La virtud de la visita fue no desesperar y confiar en su juego. Con 4.10 por jugarse estaban 19 a 12. Los primeros 10 finalizaron 29 a 21 para los correntinos.

En el segundo cuarto, Regatas dominaba claramente y llegó a sacar 15 en dos oportunidades (36-21 y 42-27). Atenas sintió un poco la falta de juego tras un mes parado. En ataque no estuvo mal, pero defensivamente no pudo frenar a su rival que en dos cuartos le convirtió 50 puntos. Al descanso largo se fueron 50 a 39.

En el tercer tramo, sin mucho esfuerzo Regatas volvió a escaparse y sacó 19 (59-40). Sus fuertes fueron mover el balón en ataque, repartir el goleo y en defensa controlar a un Atenas sin muchas ideas. La defensa en zona le permitió al dueño de casa achicar un poco la diferencia en el marcador. También, el buen ingreso del nuevo refuerzo, Tomás Cavallero (10 puntos) ayudó en la causa y a falta de 2.42 para terminar el cuarto se puso a cuatro, 63 a 59. La visita volvió a reaccionar y cerró el cuarto 70 a 61 arriba, informó Prensa Atenas.

El local hizo todos los intentos por darlo vuelta, se puso en juego y el clima en la cancha era otro. Sin embargo, la jerarquía del equipo correntino hizo que en los momentos calientes aparezcan sus piezas claves, esta vez Juan Pablo Corvalán con 5 puntos seguidos, y definan un juego que le fue favorable en su mayoría del tiempo.

La jornada continuará por la noche con otros dos partidos. Desde las 21, Peñarol recibirá en Mar del Plata a San Lorenzo, con el arbitraje de Pablo Estévez, Emanuel Sánchez y Guillermo Di Lernia, y a las 22, Platense se medirá en Vicente López ante Unión de Santa Fe. Los árbitros del partido serán Fabricio Vito, Danilo Molina y Pablo Leyton.

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Síntesis

Atenas 90 / Regatas 98

Atenas (21+18+22+29): Carlos Buendía 9, Santiago Ferreyra 14, Luciano González 14, Danjel Purifoy 11 y Nakye Sanders 10 (fi); Ramiro Ledesma 7, Nicolás Zurschmitten 0, Juan Cruz Oberto 13 y Tomás Cavallero 12. DT: José Luis Pisani.

Regatas (29+21+20+28): Andrés Jaime 13, Juan Pablo Corbalán 14, Sebastián Lugo 13, Fabián Ramírez Barrios 8 y Tayavek Gallizzi 11 (fi); Iván Gramajo 12, Mateo Chiarini 11, Juan Tello 9, Nicolás Aguirre 2, Francisco Ferraro 5 e Ignacio Ortega 0. DT: Manuel Sánchez.

Parciales: 21-29, 39-50 y 61-70.

Arbitros: Oscar Brítez, Alberto Ponzo y Jorge Chávez.

Estadio: Estructuras Pretensa (Atenas de Córdoba).