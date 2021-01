Adjudicatarios de 139 lotes de Rada Tilly debían contar en 2018 con sus terrenos, con todos los servicios instalados. Sin embargo, tras el temporal de 2017 debió adicionarse una obra que no estaba prevista y que todavía no ha sido ejecutada por Camuzzi Gas del Sur.

Por la demora de una obra de gas no reciben sus terrenos

En 2015 se adjudicaron 139 lotes en Rada Tilly cercanos al circuito de motos Jorge Alí Ambrós. Una de las condiciones era que los interesados no fueran propietarios de ningún inmueble. Así comenzaba el sueño de las familias que buscan invertir su dinero para dejar de pagar un alquiler.

La entrega de los terrenos estaba pactada en 2018 con todos los servicios incluidos. Sin embargo, el temporal de 2017 cambió los planes. Es que la gran cantidad de agua caída generó que para la instalación de las redes de gas se tuvieran que planificar nuevas obras en el sector lo que significaba una inversión mayor de la prevista por Camuzzi. Es por eso que hasta el día de la fecha no saben cuándo tendrán sus terrenos, ya que esas obras no han sido ejecutadas.

En diálogo con El Patagónico, los vecinos explicaron que algunos adjudicatarios ya han pagado la totalidad del lote. “Hemos hecho diferentes reclamos, pero no hay nada en concreto. El tema está en el gas. Al principio, Camuzzi dijo que lo iba a poder hacer, pero después por el temporal dijeron que tenían que hacer una inversión muy grande o millonaria y ahora no saben quién va a poner la plata. No los entregan porque por la cláusula de la adjudicación establece que los terrenos se entregan con todos los servicios”, explicaron.

“El municipio (de Rada Tilly) dijo que iban a hacer dos elevaciones a Camuzzi y desde diciembre que tuvimos la última respuesta nos dijeron que nos iban a estar comunicando para ver cómo venía el tema, pero ya pasaron dos años y seguimos en veremos”, cuestionaron.

“Tuvimos reuniones con el municipio en mayo y noviembre del año pasado. Fueron un grupo de personas y le entregaron un informe de avances, pero con el tema del gas no le entregaron nada y no hay una fecha concreta. Y no sabemos si la vamos a tener mañana o dentro de cuatro años”, reclamaron.

La preocupación de los adjudicatarios es la inflación. Saben que acorde a cómo pasan los meses, los precios de los materiales aumenta considerablemente. “Todo el mundo sabe del incremento de materiales o cómo está la situación que no se sabe si el año que viene vamos a tener laburo. Uno por ahí cuenta con la plata para construir hoy y no sabés qué pasará en poco tiempo. Tampoco lo podés ahorrar por todo lo que pasa con la economía”, subrayaron.

Ante la falta de respuestas, un grupo delos adjudicatarios planteó la entrega de lotes con todos los servicios menos el gas, pero otro sector dijo que no estaba de acuerdo y querían todos los servicios por temor a que luego la obra nunca se ejecute.