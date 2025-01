Por qué Colapinto califica a la China Suárez con una palabra poco elegante

Sucede que hace algunos meses, antes de que su escándalo estallara, la China Suárez apareció caminando junto a Franco Colapinto y también los dos juntos muy pegados en un bar de Madrid. De este modo, todo parecía indicar que el romance estaba encaminado. Pero la figura de Mauro Icardi tiró por la borda el inicio de este amor.

De este modo, en Bondi Live, Pepe Ochoa confesó cómo cayó en el piloto este volantazo que metió la actriz para cambiar de destino amoroso. Es por eso que se filtró su tajante reacción al ver que oficializó con el futbolista.

Para ahondar en los detalles, el periodista comenzó relatando: “Cuando la China va a España, le promete a Colapinto que iban a estar en Argentina y hacer planes. Y cuando Eugenia se fue a España, dijeron: Bueno, nos vemos allá. En su momento, él accede sin promesa de nada. Ni un vínculo o relación. Los dos dijeron: Nos veemos”

“Ellos se vieron entre el 14 y 15 de noviembre en España, y el 18 de diciembre él iba a venir a Argentina, así que siguieron chateando”, confesó sobre las fechas en las que aún mantenían conversaciones para que no se apague la llama del amor.

“Pero en el medio de todo eso, aparece Mauro Icardi, que también viene a Argentina y empiezan a trascender los rumores de que estaban juntos aunque ella, y Colapinto seguían tiroteandosé pese a que Franco no quería una relación”, añadió el chimentero.

Con todo confirmado, Franco Colapinto no lo pudo creer: “El papá de Colapinto a mí me dice que básicamente (Franco) la trata de trola a la China”. Más allá de la revelación de Pepe Ochoa sobre la reacción del piloto, el entorno de él se alivió al ver que no prosperó la relación.

COMO FUE LA PRIMERA CITA

En este contexto, Pepe Ochoa leyó los mensajes que en su momento la actriz le habría enviado al piloto de Fórmula 1 y que terminaron en tres noches apasionadas en Madrid.

Pepe Ochoa leyó algunos de los mensajes que le llegaron, según comentó, a través de uno de los mejores amigos del piloto de Fórmula 1. “La China le habló a Colapinto. Le habla desde su cuenta secundaria. Ella lo encaró y le pone ‘¿no me vas a empezar a chamullar?’. De frente manteca, eso le escribe la China a Franco Colapinto”, reveló el periodista sobre cómo la protagonista de Linda y El Hilo Rojo habría iniciado su charla con el corredor automovilístico.

Según su relato, fue ella quien propuso tener una cita en la capital española y dispuso todo para conquistarlo. “Él, como es medio lerdo, arrugó. Ella lo arranca a apurar, le da una fecha y le pone ‘me saco pasaje, voy a Madrid’”, detalló, sorprendiendo a las “angelitas” que celebraron su actitud.

“Ella se sacó un pasaje, pagó el hotel, una suite, y en el momento en el que se iban a encontrar ella le dice ‘llegué, venite al hotel’. Le da la habitación y estaba en la suite emperador”, aseguró, mientras este amigo del piloto daba otros detalles íntimos que generaron molestia entre el resto del panel del ciclo de Ángel de Brito por sus indiscreciones.

“En el chat me dicen: ‘el chabón llegó y dijo que ella lo estaba esperando directamente en bolas en la cama’. En otro mensaje me dice ‘culearon todo el finde’. ‘Ella tenía todo armado y el plan de los tres días en Madrid, en donde iban a comer… La China garpaba todo. Lo manejó todos esos días’”, reprodujo los mensajes de este amigo de Colapinto sobre aquel encuentro.

“Ella le dijo que la iban a llamar de todos lados, pero que iba a cuidar su relación”, sostuvo, siendo este el supuesto motivo, junto a otros como el tatuaje que ella se realizó en honor a él o la decisión de ella de “bajarse” de una entrevista con Susana Giménez, lo que habría conseguido que él se aleje de Eugenia.