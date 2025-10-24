Portugués tiene un duro partido en Km 5

El “Lusitano”, uno de los líderes del Ascenso, visita este sábado a Ferro, que está a tres unidades, mientras que el otro dueño de la cima, Rada Tilly, se mide en Valle C con Oeste, uno de los colistas.

Se disputa este sábado la cuarta fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde ambos líderes serán visitantes: Deportivo Portugués se enfrentará a Ferrocarril del Estado en Kilómetro 5 y Rada Tilly hará lo propio con Oeste Juniors en Valle C.

Tanto Portugués como Rada Tilly, tienen puntaje ideal en tres presentaciones. El “Lusitano” visita a un duro rival como Ferro, que está a tres puntos, mientras que el “Aurinegro”, que ya ascendió tras ganar el Apertura, espera no pasar sobresaltos con uno de los colistas.

Por su parte, Nueva Generación, a la expectativa y a dos unidades de la cima, visita a San Martín, otro de los equipos que ocupan la última posición y sin puntos. El resto de la fecha se completa con Talleres Juniors-Deportivo Roca, Comodoro FC-Manantiales Behr de Ciudadela y Stella Maris-Universitario. Caleta Córdova tiene descanso.

……………………..

Programa de la 4ª fecha

SABADO 25 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Talleres Juniors vs Deportivo Roca.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Carlos Flores y Sergio Navarrete.

Cancha: Talleres Jrs.

- Ferrocarril del Estado vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Diego Bayón y Brian Jerosimich.

Cancha: Ferro.

- San Martín vs Nueva Generación.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Guillermo Díaz y Víctor Velarde.

Cancha: San Martín.

- Oeste Juniors vs Rada Tilly.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Gastón Cejas y Dionicio Pino.

Cancha: Oeste Jrs.

- Comodoro FC vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Sergio Corbalán e Iván Peña.

Cancha: Comodoro FC.

- Stella Maris vs Universitario.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Luis Marcial y Matías Ortiz.

Cancha: Stella Maris.

- Libre: Caleta Córdova.