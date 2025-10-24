Portugués tiene un duro partido en Km 5

Se disputa este sábado la cuarta fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde ambos líderes serán visitantes: Deportivo Portugués se enfrentará a Ferrocarril del Estado en Kilómetro 5 y Rada Tilly hará lo propio con Oeste Juniors en Valle C.
Tanto Portugués como Rada Tilly, tienen puntaje ideal en tres presentaciones. El “Lusitano” visita a un duro rival como Ferro, que está a tres puntos, mientras que el “Aurinegro”, que ya ascendió tras ganar el Apertura, espera no pasar sobresaltos con uno de los colistas.
Por su parte, Nueva Generación, a la expectativa y a dos unidades de la cima, visita a San Martín, otro de los equipos que ocupan la última posición y sin puntos. El resto de la fecha se completa con Talleres Juniors-Deportivo Roca, Comodoro FC-Manantiales Behr de Ciudadela y Stella Maris-Universitario. Caleta Córdova tiene descanso.
……………………..
Programa de la 4ª fecha
SABADO 25 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)
- Talleres Juniors vs Deportivo Roca.
Arbitro: Maximiliano Selg.
Asistentes: Carlos Flores y Sergio Navarrete.
Cancha: Talleres Jrs.
- Ferrocarril del Estado vs Deportivo Portugués.
Arbitro: Gabriel Jarpa.
Asistentes: Diego Bayón y Brian Jerosimich.
Cancha: Ferro.
- San Martín vs Nueva Generación.
Arbitro: Luis Fimiani.
Asistentes: Guillermo Díaz y Víctor Velarde.
Cancha: San Martín.
- Oeste Juniors vs Rada Tilly.
Arbitro: Carlos Quintana.
Asistentes: Gastón Cejas y Dionicio Pino.
Cancha: Oeste Jrs.
- Comodoro FC vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Daniel Sosa.
Asistentes: Sergio Corbalán e Iván Peña.
Cancha: Comodoro FC.
- Stella Maris vs Universitario.
Arbitro: Lucas Bres.
Asistentes: Luis Marcial y Matías Ortiz.
Cancha: Stella Maris.
- Libre: Caleta Córdova.