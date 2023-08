Portugués venció a Chenque por el torneo Oficial de rugby

En el único partido que se jugó este sábado en la categoría Superior, Deportivo Portugués derrotó de visitante 29-17 a Chenque RC en el marco de la segunda fecha del torneo Oficial que organiza la Unión de Rugby Austral.

Por otra parte, el encuentro que Calafate RC y San Jorge debían jugar este domingo en cancha del ’Cala’ no se disputará ya que el equipo caletense confirmó que no vendrá a jugar. Por lo tanto, Calafate RC gana los puntos por no presentación del elenco santacruceño y se afirma en la punta como único líder.

Las posiciones en Primera división quedaron de la siguiente manera: 1) Calafate RC 9 puntos, 2) Deportivo Portugués 4, 3) San Jorge RC 4, 4) Comodoro RC 1 y 5) Chenque RC 0.

La próxima fecha tendrá los siguientes enfrentamientos: Calafate RC-Comodoro RC y Deportivo Portugués-San Jorge RC. Chenque RC tendrá jornada de descanso.

Panorama de la 2ª fecha

- Chenque RC 17 / Deportivo Portugués 29.

- Calafate RC WO / San Jorge RC PP.

Libre Comodoro RC.