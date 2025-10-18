Portugués y Rada Tilly siguen arriba en el Ascenso

Derrotaron a San Martín y a Comodoro FC, mientras que Roca se bajó de la cima tras perder ante Ferro.

Se disputó la tercera fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde dos equipos siguen con puntaje ideal: Deportivo Portugués, que goleó 3-0 a San Martín, y el ascendido Rada Tilly, que venció 3-2 a Comodoro FC.

Por su parte, en el adelanto del viernes por la noche, Deportivo Roca se bajó de la cima tras caer por 3-1 ante Ferrocarril del Estado, que quedó a tres unidades de la punta, mientras que Nueva Generación superó 3-1 a Oeste Juniors y está a dos puntos de los líderes. En el resto de los partidos, Manantiales Behr de Ciudadela le ganó 2-1 a Stella Maris y Caleta Córdova y Talleres Juniors empataron 0-0.

…………………….

Panorama de la 3ª fecha

VIERNES

- Deportivo Roca 1 / Ferrocarril del Estado 3.

SABADO

- Caleta Córdova 0 / Talleres Juniors 0.

- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Stella Maris 1.

- Rada Tilly 3 / Comodoro FC 2.

- Nueva Generación 3 / Oeste Juniors 1.

- Deportivo Portugués 3 / San Martín 0.

Próxima fecha (4ª)

- Talleres Jrs. vs Deportivo Roca.

- Ferro vs Deportivo Portugués.

- San Martín vs Nueva Generación.

- Oeste Juniors vs Rada Tilly.

- Comodoro FC vs M.B. Ciudadela.

- Stella Maris vs Universitario.

Libre: Caleta Córdova.