Presentaron el Grand Prix Camino a Crónica & Quonam Corre 2025

Se realizó la presentación del Gran Prix Camino a Crónica y Quonam Corre 2025 en el Lucania Palazzo Hotel, contando con la presencia del gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro; el director general de deportes Martín Gurisich; el presidente de la Cruz Roja Argentina Filial Comodoro, Francisco Calculef; la referente del Comité Ruta y Calle de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, Carola Ocampo; la concejala Ximena González; y el gerente general de Diario Crónica, Daniel Taito. Estuvieron acompañando y también los representantes de Quonam, Sofía Parcia, entre otros atletas.

Daniel Taito puntualizó: “quiero agradecer a todos por estar presentes, a toda la gente que trabaja con el deporte, el atletismo, que trata de fomentarlo, que trata de darle un lugar especial. Yo también corro y lo hice toda la vida, ahora un poco menos, pero me gusta y entiendo lo importante que es, lo hago desde muy chico. Y realmente cuando empezamos a hacer Crónica el 59 Aniversario fue un desafío importantísimo. Encontramos la participación de los chicos, algo muy importante, los chicos con capacidades diferentes. Realmente fue un momento muy emotivo, muy emocionante y creo que no hay que perder la iniciativa, veo que esto está creciendo más cada día”.

“Reconozco y quiero destacar el esfuerzo de las empresas por organizar, generar este tipo de eventos en los que el Camino Crónica, es sumarse a través de los chicos y estar presente en todas las carreras que sean posibles de acá hasta el Aniversario de los 60 años de la carrera, que es para mí un desafío, un hito muy importante de la organización de esta carrera. Es un diario de la ciudad, es una institución y realmente lo que convoca está demostrado, y lo que va a convocar en estos 60 años será mucho más. Agradezco a todos el esfuerzo, el compromiso, el reconocimiento al deporte, al atletismo que me parece que es fundamental. A trabajar para que sea un éxito todo lo que sea el Camino a Crónica y Quonam, y la carrera de los 60 años de Crónica”, dimensionó Daniel Taito.

SE BUSCA FOMENTAR EL ATLETISMO EN LOS BARRIOS

El 14 de septiembre se disputa la 2ª edición de Quonam Corre, una propuesta de 5K y 10K, y en forma paralela será la prueba 2025 Camino a Crónica, fomentando la práctica del deporte en los más pequeños, para sacarlos del sedentarismo y el aislamiento, pero a su vez creando lazos de amistad entre sus pares, siempre contando con el apoyo de la familia.

Se busca promover el atletismo en los barrios de la ciudad entre los más jóvenes, el espíritu deportivo y la sana convivencia, serán tres jornadas atléticas, en septiembre, octubre y noviembre, donde todos los atletas sumarán puntos. Podrán participar desde las categorías Sub-8 hasta la Sub-20.

LOS PREPARATIVOS RUMBO A LA CORRIDA 60º ANIVERSARIO DIARIO CRÓNICA

Martín Gurisich al respecto aseguró: “En primera instancia, agradecerles, valorar el trabajo en conjunto que hoy está haciendo el municipio, la asociación de atletismo, agradecerle a la Cruz Roja, que también está colaborando el sector privado, y se acerca el deporte y es algo muy importante que el deporte le hace falta mucho. A agradecer por generar este evento y fundamentalmente en la persona de Gastón Fuentealba, que ha sido un deportista reconocido de nuestra ciudad y de la región porque trascendió las fronteras de nuestra ciudad y que hoy deportistas destacados de nuestra ciudad se dediquen a ocupar los lugares de las direcciones o de coordinar el deporte o de ser dirigente deportivo, que es un poquito lo que nos hace falta. Tenemos bastantes deportistas, pero también necesitamos dirigentes deportivos que organicen eventos, así que en la figura de Gastón agradecerle a toda la asociación por el trabajo que hacen”.

“Felicitar la iniciativa, sabemos que sirve para que los deportistas se preparen para la Corrida de Crónica, que la familia disfrute de un evento deportivo, pero más que todo es generar esa chispita, ese entusiasmo para que todos vayamos sintiendo que se viene la corrida de crónica, que es un evento deportivo histórico de nuestra ciudad que no se debe perder y que hay que acompañar”, aseguró Martín Gurisich.

También estuvieron presentes los atletas Cristian Delgado, Valentino Bonelli, Valentina Llanquín, además de los campeones provinciales U23 Agustín Fuentealba y Pía Salazar, mientras Gastón Fuentealba, presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut estuvo a cargo de la coordinación general de esta presentación.

Mariano Ferro destacó el esfuerzo de la familia de la firma Quonam

Por su parte Mariano Ferro puntualizó: “Muchísimas gracias, Cruz Roja, a Quonam, a la Asociación y obviamente a los deportistas que están acá representando, que son los más importantes de esta mesa, obviamente también a la familia, a Daniel Taito. En un evento masivo, social, inclusivo, donde todos tienen la posibilidad de algo tan lindo como calzarse un par de zapatillas, un pantalón corto y poder salir a hacer una actividad física en todas las ramas, en todas las edades. Así que como he estado obviamente nos llena de orgullo, de satisfacción poder estar presente”.

“También algo de destacar la carrera tan importante durante tantos años de histórica, como Crónica, a su vez poder hacer este camino a Crónica con chicos que se vayan desarrollando en una actividad física, como es el atletismo, la base y la cuna de cualquier deporte”, dijo Mariano Ferro.

Sofía Parcia, también puso en valor: “Muchas gracias por la invitación a todos los presentes a Comodoro de Deportes, a la Cruz Roja, a Crónica en especial a Gastón Fuentealba que me hizo la invitación yo creo que el deporte es siempre acerca y es una fuente de accesibilidad más que nada la carrera de Crónica que acerca a todas las edades a todos los géneros a toda la familia en general. Creo que este es un paso enorme como la hablábamos en su momento con Gastón poder incluir a los más chicos y sacarlos un poco de la vida diaria que tenemos, de la tecnología. Un gran reconocimiento a nuestros deportistas que no hay dejar de lado en el deporte porque siempre es bienestar y salud”.