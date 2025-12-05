Propuestas culturales, deportivas y recreativas en la villa

El municipio de Rada Tilly programó una agenda de propuestas deportivas, culturales, musicales y recreativas para todas las edades. Entre este sábado y el lunes diferentes espacios de la ciudad serán escenario de actividades que combinan naturaleza, música en vivo, encuentro comunitario y la presentación oficial de la temporada estival.

Este sábado comenzará con una nueva edición del tradicional Trekking de la Luna, que partirá a las 20 horas desde el Camping Municipal. Considerado uno de los eventos más convocantes de la ciudad, el trekking ofrece una caminata guiada de alrededor de dos horas y media por senderos bajo el brillo de la luna, promoviendo el respeto por el entorno natural. La actividad es arancelada, requiere inscripción previa y se recomienda llevar calzado cómodo, linterna e hidratación.

Este mismo sábado, de 11 a 14 horas, se desarrollará en el Camping Municipal “Miradas que construyen comunidad”, organizado por el Consejo Municipal de Discapacidad en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Habrá actividades recreativas, stands y espacios de encuentro para compartir en familia. Se invita a asistir con equipo de mate, algo para compartir y reposera.

Este mismo sábado, el Patio Gastronómico reunirá sabores y música desde las 20:30 horas. La primera presentación estará a cargo de Dr. Rock House, un trío con nueve años de trayectoria que revive clásicos del rock nacional e internacional de las décadas de los 80 y 90, con la participación especial de Gabriel Ramos en teclado y Gonzalo Herrera en batería.

A las 21:30 horas se presentará Encuentro Trío, con un repertorio de baladas y canciones que forman parte de la memoria colectiva, interpretadas por Jeremías Santary, David Hernández y Martín Villarroel. Más tarde, la noche continuará con la actuación de la banda Cosecha Especial, referente del reggae patagónico con 18 años de trayectoria, cinco álbumes de estudio y un repertorio que combina letras sociales, introspectivas y una fuerte identidad regional. La agrupación repasará temas emblemáticos de su discografía, entre ellos Lejano y Presente, Música Libre y Libera Ritmos, reafirmando su compromiso con la música de autor.

MUSICA, PINTURA Y NATURALEZA

El domingo 7 de diciembre, nuevamente el Patio Gastronómico será punto de encuentro con propuestas gastronómicas y una noche dedicada al blues. A partir de las 20:30 horas se realizará un festival con la participación de Good Fellas, banda esquelense con más de ocho años de trayectoria que fusiona Rockabilly, Country, Blues y Folk en composiciones originales.

También se presentará Little Good Time, agrupación integrada por músicos de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, que interpreta rock n’ roll clásico y blues de Chicago con una puesta en escena enérgica y auténtica.

El fin de semana cerrará el lunes 8 de diciembre con la presentación oficial de la temporada estival 2025–2026 y la proyección del documental Sei, la ballena desconocida, producido por Jumara Films y National Geographic Pristine Seas y filmado en el Golfo San Jorge.

El encuentro será a las 19 horas en el Centro Cultural y ofrecerá al público la posibilidad de conocer más sobre esta especie y su importancia en el ecosistema marino regional.

También se invita a recorrer los últimos días de la exposición “El pintor del medio del río”, una muestra homenaje al reconocido artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, que podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta este domingo.