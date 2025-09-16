Prosigue la ampliación de la pista de atletismo

La primera etapa de la pista de atletismo de Cañadón Seco, ubicada en el barrio Gas del Estado, fue inaugurada el 18 de mayo de 2024 y actualmente continúan a ritmo intenso los trabajos para completar un trazado ovoidal de 200 metros.

Para ello, tanto la Dirección de Obras y Mantenimiento como la Dirección de Servicios de la Comisión de Fomento, con el apoyo logístico de empresas de servicios Geovial, Pecom y Cerro Dragón y de Vialidad Provincial distrito Cañadón Seco, facilitando maquinaria pesada, coordinaron las tareas de compactación del suelo del nuevo sector intervenido utilizándose para ello material extraído de la ex cantera de YPF ubicada sobre la ruta 99.

El plan contempla dar continuidad a la recta de seis andariveles y de 100 metros hormigonada inaugurada en la fecha indicada por quien fuera el presidente de la comuna, Jorge Marcelo Soloaga, en el marco de uno de los múltiples proyectos de política deportiva de su gestión que tiene continuidad con el equipo de trabajo que conformara.

Los primeros movimientos de suelo de esta segunda etapa fueron subdivididos en varios tramos comenzando a mediados de enero de 2025.

Se realizaron un total de 94 viajes de camiones de 6m3 aproximadamente, transportando material para el relleno, utilizándose una motoniveladora para el perfilado y el camión de agua para regar y lograr la compactación de la tierra.

Seguidamente se continuó con el equipo vibro, aportado por Vialidad Provincial, para lograr una superficie más compacta y firme a fin de que el terreno no se deforme por las distintas inclemencias climáticas.

Finalmente, restando algunos trabajos complementarios de relleno, se prevé el trazado de los nuevos andariveles (los de curvas y nueva recta) ensamblados con los de la recta hormigonada ya existente para que los atletas de todas las edades puedan contar con una pista completa.

En detalle, se hizo saber que la empresa Geovial . aportó un camión volcador; Cerro Dragón y Pecom máquinas retroexcavadora y por su parte Vialidad Provincial puso a disposición un camión volcador, una máquina pala-cargadora, una máquina motoniveladora y un compactador, además de su recurso humano para llevar a cabo este arduo trabajo.

En tanto, a través de su Dirección de Servicios, la comuna dispuso de un camión volcador, una mini pala Bob Cat, un camión de agua regador y camionetas 4 x 4.