Provincia transfirió fondos para refacción de escuelas

El Consejo Provincial de Educación cumplió un compromiso con la comuna de Cañadón Seco, transfiriéndole fondos para el mantenimiento y refacción de escuelas.

La titular de la cartera educativa, Iris Rasgido, firmó este viernes un convenio con el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza. Este acuerdo se enmarca en una decisión del gobernador Claudio Vidal, quien dispuso la asignación de recursos económicos, entendiendo que la educación constituye “una herramienta fundamental para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje en cada rincón del territorio provincial, fortaleciendo la igualdad de oportunidades”.

Durante la firma que se concretó el jueves, se destacó la importancia de la articulación entre el Estado provincial y los gobiernos locales, permitiendo dar respuestas concretas a demandas históricas del sistema educativo, mejorando la infraestructura escolar y acompañando el trabajo cotidiano de docentes, estudiantes y familias.

En ese marco, Galarza subrayó que invertir en educación es hacerlo en el futuro de los pueblos, reafirmando que la escuela pública es un pilar central del desarrollo social y comunitario, así como el camino indispensable para atravesar y superar las crisis, con inclusión, igualdad y justicia social.

Este convenio ratifica el compromiso del Gobierno de Santa Cruz y de la comisión de fomento de Cañadón Seco por una educación pública fortalecida, entendida como base del crecimiento colectivo y del progreso de las generaciones presentes y futuras.

Fuente: Cañadón Seco Prensa