Quién es la violenta escrachadora de Bullrich

Las legisladoras Claudia Neira y Maia Daer radicaron el miércoles una denuncia penal contra Cristina Luján Romero, por "hostigamiento, maltrato y amenazas", por el escrache que sufrieron el 4 de julio pasado frente a la Casa Rosada, cuando estaban yendo a la asunción de Silvina Batakis, y que incluyó escupitajos y gritos como "¡las vamos a prender fuego!", "¡uno por uno los vamos a bajar!”.

Romero es la persona mencionada por Ximena Tezanos Pinto, la vecina de Cristina, como quien le presentó a la extraña abogada que alquila una habitación en su departamento, y luego le pidió que invite a los jóvenes de Revolución Federal que estuvieron allí días antes del atentado a Cristina Kirchner, actualmente investigados por la Justicia. La mujer es "activista" de Equipo Republicano, tiene en su haber violentos escraches y en las redes puede verse con su referenta política, Patricia Bullrich, para quien no ahorra palabras elogiosas.

Las legisladoras cuentan a Página/12 --y también dejan constancia de ello en la denuncia-- que dejaron pasar este suceso en su momento "como un hecho aislado", aunque no dejó de llamarles la atención el nivel de violencia de la agresión. Notaron además que "el cuadro se completaba con la publicación de estos videos con la finalidad de promover y propagar esas acciones", como un modo de intensificar el daño al viralizar los videos. Tras el atentado a CFK y la relación que apareció con los grupos de escrachadores organizados en las redes, aquel ataque sufrido tomó otra dimensión, explica Neira.

Identificaron entonces a los escrachadores más violentos y encontraron a una que estaba siendo nombrada por la vecina de Cristina: Cristina Luján Romero. "El día de la asunción de (Sergio) Massa, Luján me avisó que había una convocatoria, pero yo no pude ir", le dijo Texanos Pinto a Página 12. Se trata de uno de los escraches cuya autoría es reivindicada por Revolución Federal.

"Fue ese grupo de señoras con el que yo me solía encontrar cuando íbamos a bancar a Chocobar, por ejemplo, y ahí fue cuando Gastón (Guerra, uno de los jóvenes de Revolución Federal que estuvo en su casa) le pega a la camioneta. Luján me avisa que lo habían detenido y que necesitaba un abogado, y yo le pedí a Gladys (Egui, la abogada “en situación de calle” que llegó a alquilar una habitación a su departamento hace unos meses) que lo patrocinara porque me pareció un buen chico".

También ubicó a Luján Romero como quien le pidió que invitara al otro joven de Revolución Federal a su casa: Leonardo Sosa.

MILITANTES DE LA VIOLENCIA Y EL ODIO

A Tezanos Pinto y Romero las une un "activismo" de años. Además de compartir marchas por Chocobar han intentado viajar juntas a Dolores a apoyar a Mauricio Macri cuando se presentó a indagatoria por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, pero no lo lograron porque el auto se rompió en el trayecto, según ha contado a varios medios.

Con organización a través de las redes y formaciones en otras provincias, Equipo Republicano se hizo conocido en Paraná tras protagonizar un violento ataque en Tribunales a los abogados del exgobernador Sergio Urribarri, irrumpiendo también en la audiencia.

Otros integrantes de los escraches y viralizadores de los videos que pertenecen a Equipo Republicano también muestran su cercanía con Patricia Bullrich en las redes: Ariel Viano (quien ha acompañado a la presidenta del PRO en sus caminatas por La Matanza), su pareja Ivana Singer, Marcelo Fava.

A Luján Romero se la ve también en los videos en otros escraches reivindicados por Revolución Federal, como el realizado frente al Instituto Patria. Y recientemente en una emisión del programa de televisión PPT, de Canal 13, dedicado a "la grieta".

Allí asegura: "Yo estuve frente a frente con La Cámpora en Juncal y Uruguay. Me escupieron, me mostraban cuchillos, ¿el odio quién lo fomenta? (los que dicen) 'Si se meten con Cristina, qué quilombo se va a armar'", concluye.