Quién es Nicolás Mart, el hombre que acompaña a Marley desde hace años

Aunque jamás fue presentado como su novio, hace años que Nicolás Mart está presente en los eventos importantes de Marley. Se lo puede ver en reuniones con amigos, en cumpleaños, en fotos familiares, durante la pandemia y en escenas íntimas de la vida cotidiana del conductor y sus hijos. Pero, ¿quién es este joven que el conductor de Telefe nunca blanqueó públicamente?

Lo cierto es que, en los últimos días, Marley volvió a postear una foto que reavivó las sospechas. Esta vez, fue por el cumpleaños de Nicolás, a quien saludó con un mensaje corto pero cargado de afecto que acompañó con un evidente corazón rojo: “Festejando con Milenka y Mirko el cumple de Nicolás”.

En la imagen, abrazados en la cama, aparecen sus hijos y Nicolás, ese nombre que ya es habitual en las redes del conductor, siempre sonriente, acompañando cada hito de su familia, aunque a un costado, nunca en primer plano ni tampoco a su lado. Las vacaciones, el primer día de colegio de Mirko, salidas y paseos y mucho más.

Así las cosas, la historia entre ellos tiene más de una década. Pero desde el nacimiento de Mirko, en 2017, Nicolás ocupa un lugar fundamental en la vida de Marley. Viajó con él a Chicago para recibir al bebé, publicó fotos del momento y celebró feliz su llegada al mundo. Desde entonces, su presencia fue constante.

De hecho, durante la pandemia, en 2020, Nicolás decidió volver desde Uruguay, donde estaba viviendo, para pasar el confinamiento en Buenos Aires con Marley y Mirko. Ese gesto fue otro indicio de que el lazo que los une no es cualquiera. No es casual. No es fugaz.

Arquitecto de profesión, Nicolás Mart supo mantener un bajo perfil mientras su nombre se volvía familiar para los seguidores del conductor. Vivió entre Málaga, Montevideo y Buenos Aires, pero sin importar dónde estuviera, siempre apareció cerca del papá de Mirko y Milenka. En el programa de Telefe “Por el mundo”, en sus días de relax en Pinamar, en la cobertura del Mundial de Qatar 2022 y en el día a día de la crianza de sus hijos, que lo adoran.

Aunque Marley nunca lo definió públicamente como su novio y compañero de vida, el vínculo habla por sí solo. Hay confianza, cotidianeidad, afecto genuino. Y una presencia constante que trasciende los títulos y etiquetas.