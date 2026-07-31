Quién es Tuli Acosta, la influencer mencionada en plena ruptura entre Luck Ra y La Joaqui

La bailarina y streamer cordobesa se convirtió en tendencia tras ser señalada como la supuesta tercera en discordia.

El mundo de la música urbana y las redes sociales amaneció revolucionado por un escándalo sentimental que sacude a la farándula argentina. En medio de las versiones cruzadas sobre la sorpresiva ruptura entre La Joaqui y Luck Ra, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza el rumor de que Tuli Acosta sería la tercera en discordia.

Fiel a su perfil frontal pero esquiva a las polémicas, la artista no tardó en reaccionar en el plano virtual: este miércoles compartió una historia en su cuenta de Instagram entrenando a full en el gimnasio y dejó una frase contundente para calmar las aguas.

"Ni idea, yo ando en mi mundo", escribió la influencer sobre el video en el que aparece bailando luego de su entrenamiento. Pero, ¿quién es esta multifacética joven que hoy acapara todos los portales de espectáculos?.

Quién es Tuli Acosta

Nelta Fiorella Acosta, artísticamente conocida como Tuli Acosta, nació en la localidad cordobesa de Río Ceballos. Desde muy pequeña —a los tres años— encontró en la danza y la expresión corporal su verdadera razón de ser, un camino que la llevaría a trascender fronteras siendo muy adolescente.

A los 15 años tomó una decisión drástica para apostar por su sueño: abandonó la escuela secundaria y se mudó sola a los Estados Unidos. ¿El objetivo? Perfeccionarse en el hip-hop. Ese viaje le abrió las puertas para integrar la prestigiosa compañía Phunk Phenomenon, adquiriendo un bagaje técnico y artístico que marcó un antes y un después en su carrera.

El boom de la virtualidad y el salto a la fama masiva

El punto de inflexión en su popularidad masiva llegó en 2020. En plena pandemia, y ante la necesidad económica y de reinventarse, Tuli encontró en las transmisiones en vivo y las redes sociales la herramienta perfecta para enseñar lo que ama. Empezó a dar clases de baile virtuales y su crecimiento fue exponencial, acumulando rápidamente millones de seguidores en TikTok e Instagram, además de convertirse en un fenómeno de audiencia juvenil en Twitch.

Ese imán digital no pasó desapercibido para las máximas figuras de la música argentina. Artistas como Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra la convocaron para formar parte de sus videoclips como bailarina. Paralelamente, su carisma la llevó a brillar en los medios tradicionales y de streaming, integrando la mesa de Red Flag en Luzu TV junto a Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni.

Su salto definitivo a la televisión abierta se dio en la temporada 2023-2024, cuando participó y se consagró campeona del Bailando conducido por Marcelo Tinelli, demostrando un talento dancístico inigualable.

De los escenarios al ojo de la tormenta

En paralelo a su faceta como bailarina, Tuli apostó fuertemente por su carrera musical. Su vínculo con Luck Ra —con quien el 14 de diciembre de 2021 estrenó el single "Qué casualidad"— data de larga data en la escena cordobesa y urbana.

En su haber discográfico cuenta con hitos como el lanzamiento de su EP "Crisálida" en junio de 2023 (compuesto por cuatro canciones: “Gimme More”, “Calor”, “No soy yo, eres tú” y “Llueve”), además de los sencillos "Serpiente", "Qué bendición" (junto a Lauty Gram), "+ de 1 vez", "Amiga perdón" y su colaboración con Un Verano en "Nunca volves". En el plano sentimental, en 2023 había blanqueado públicamente su noviazgo con el trapero Lit Killah.

Hoy, la artista vuelve a estar en el centro de la escena mediática, no por sus proyectos musicales o dancísticos, sino por un culebrón amoroso que la vincula indirectamente al fin de una de las parejas más queridas de la música argentina.