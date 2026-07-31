Rosalía llegó a la Argentina bajo un fuerte operativo de seguridad

La cantante española Rosalía arribó a la Argentina para cumplir con sus cuatro presentaciones en el Movistar Arena, pero su llegada estuvo marcada por un inusual operativo de seguridad y un bajo perfil que no pasó desapercibido.

Todo ocurre luego de la controversia que protagonizó durante el Mundial 2026, cuando una publicación en redes sociales generó el enojo de parte del público argentino.

Las primeras imágenes de la artista fueron registradas al salir del aeropuerto. Vestida con ropa cómoda y acompañada en todo momento por integrantes de su equipo, caminó rápidamente hasta el vehículo que la aguardaba, sin detenerse a saludar ni brindar declaraciones.

Un arribo distinto al de otras visitas

A diferencia de ocasiones anteriores, la cantante evitó cualquier contacto con la prensa y con los fanáticos que aguardaban su llegada. La logística desplegada por su entorno buscó reducir al máximo su exposición pública y agilizar el traslado hacia su lugar de alojamiento.

Su actitud reservada alimentó las especulaciones sobre el clima que rodea su visita, ya que en los últimos días el nombre de la artista volvió a ocupar un lugar central en las redes sociales.

La polémica que todavía genera repercusiones

El origen del conflicto se remonta al Mundial 2026, cuando Rosalía compartió una publicación que numerosos usuarios interpretaron como un mensaje ofensivo hacia la Argentina.

Aunque posteriormente aclaró que se trató de un malentendido y pidió disculpas, las explicaciones no alcanzaron para calmar completamente las críticas.

El malestar llegó incluso a trasladarse a las publicaciones del Movistar Arena, donde algunos seguidores reclamaron la devolución del dinero de las entradas, mientras otros defendieron a la artista y consideraron suficiente su descargo.

Cuatro shows bajo la lupa

Rosalía tiene previsto ofrecer cuatro conciertos en Buenos Aires, en una serie de presentaciones que estarán rodeadas por una expectativa poco habitual.

Además del espectáculo musical, muchos esperan conocer cómo reaccionará el público cuando la cantante suba al escenario y si aprovechará alguno de los shows para volver a referirse a la polémica que marcó su regreso al país.

Por ahora, la artista eligió el silencio. Sin declaraciones públicas y bajo un importante dispositivo de seguridad, comenzó una visita que promete estar tan atravesada por la música como por la controversia.