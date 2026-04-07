Racing debutó con un triunfo en la altura de Bolivia

Derrotó 3-1 a Independiente Petrolero por el Grupo E de la Copa Sudamericana.

Racing Club de Avellaneda debutó este martes con una victoria en el Grupo E de la Copa Sudamericana de futbol al derrotar de visitante por 3-1 a Independiente Petrolero de Bolivia.

El encuentro, que se jugó en el estadio Olímpico Patria de Sucre, tuvo el arbitraje del peruano Augusto Menéndez. Los goles de la “Academia” los marcaron Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Fernández. El descuento para el cuadro boliviano lo marcó Thomaz Santos desde el punto del penal.

Racing comenzó su partido en la altura intentando juntar pases para bajar el ritmo del encuentro. Lo consiguió por momentos. Sin dominar, se puso arriba por dos goles de ventaja con dos remates. En el primero, Sosa se metió al área y sacó un remate cruzado en su debut como titular en la “Academia”. Luego fue el uruguayo Martirena el que entró por derecha y sacó un derechazo al primer palo.

El equipo de Gustavo Costas se iba cómodo al descanso en un primer tiempo que no lo había sido, con Esteban Cambeses tapando un tremendo mano a mano.

Sin embargo, en la última llegó el tonto penal de Ignacio Rodríguez y el descuento de los bolivianos en lo pies del brasileño Santos.

El segundo tiempo fue incómodo para Racing. Fue protagonista, pero le costó otra vez liquidar el partido y terminó sufriendo. Primero Cambeses volvió a salvar con un manotazo abajo y así se llegó con el 2-1 ya al tiempo cumplido.

En ese instante, Jonatan Cristaldo tuvo el empate sobre la hora. Definió cruzado y era gol, pero de la nada apareció Franco Pardo y sobre la línea salvó a la “Academia” de un empate que hubiese sido inmerecido.

En la última, Matías Zaracho pisó el área, se sacó de encima al arquero y centró para que “Toto” Fernández pusiera el 3-1 final.

De esa manera, Racing, que fue campeón de este torneo en la edición 2024, arrancó con un gran triunfo en la altura, y ahora se pone a pensar en River Plate, a quien recibirá este sábado desde las 20 por la 14ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.