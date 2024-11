Racing es campeón a nivel internacional tras 36 años

Racing Club de Avellaneda vivió este sábado un día de gloria al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana de fútbol al derrotar por 3-1 a Cruzeiro de Brasil en la final jugada en Asunción, Paraguay.

El partido, que se disputó el estadio La Nueva Olla del Club Cerro Porteño, con 40 grados de sensación térmica, tuvo el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Los goles del elenco argentino los marcaron Gastón Martirena, Adrián Martínez y Roger Martínez. Kaio Jorge descontó para los de Belo Horizonte.

Racing no le dio respiro a Cruzeiro en el inicio del partido, bajo un calor agobiante y un marco impresionante de público.

El club argentino, que parecía jugar de local por los miles de hinchas que llegaron hasta la capital paraguaya a alentarlo, celebró a los tres minutos un gol de Gastón Martirena que luego fue anulado por una milimétrica posición adelantada tras una revisión en el VAR.

El lateral uruguayo tuvo la revancha minutos después cuando envió un centro que tomó la trayectoria del arco y terminó metiéndose detrás de las espaldas del arquero Cássio en una jugada que literalmente desprendió la red.

Cinco minutos más tarde, Maximiliano Salas desbordó por la izquierda y envió un centro por bajo a ’Maravilla’ Martínez quien con el arco vacío empujó el balón para ampliar la ventaja y dejar patente el gran momento del conjunto de Gustavo Costas en el partido.

Cruzeiro salió a buscar el descuento en un segundo tiempo en el que Racing cedió más el balón y retrocedió sus líneas. Kaio Jorge redujo la diferencia con un doble remate tras una gran jugada colectiva que tuvo también como protagonista a Matheus Henrique.

El esfuerzo de Cruzeiro en los últimos minutos lo dejó vulnerable a los contragolpes y en la última jugada del partido, el colombiano Martínez llegó solo a su campo y tras quedar mano a mano con el arquero Cássio cruzó el balón para definir el resultado.

De esa manera, Racing terminó ganando el partido 3-1 y vuelve a ser campeón a nivel internacional luego de 36 años.

..................

Síntesis

Racing 3 / Cruzeiro 1

Racing Club: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cruzeiro: Cássio; William, Joao Marcelo, Lucas Villalba y Marlon; Lucas Romero, Walace; Gabriel Verón, Matheus Enrique, Matheus Pereira y Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz.

Goles PT: 15’ Gastón Martirena (RC), 20’ Adrián Martínez (RC).

Goles ST: 7’ Kaio Jorge (C), 50’ Roger Martínez (RC).

Cambio PT: 30’ Lucas Silva x Walace (C).

Cambios ST: 11’ Bruno Zuculini x Almendra (RC), 29’ Roger Martínez x A. Martínez (RC), 33’ Lautaro Díaz x Romero (C) y Alvaro Barreal x Verón (C), 40’ Kenji x Marlon (C), 42’ Santiago Solari x Quintero (RC).

Amonestados: García Basso, Nardoni, Di Cesare (RC). Romero, Silva, Pereira (C).

Incidencias PT: 6’ el VAR anuló un gol de Martirena (RC) por posición adelantada.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: La Nueva Olla (Asunción, Paraguay).