Rada Tilly busca volver a la punta en la B

Visita este viernes desde las 19 a Caleta Córdova en uno de los partidos de la 8ª fecha del torneo Clausura “B” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El escolta Rada Tilly visitará este viernes a Caleta Córdova en uno de los cinco partidos que se jugarán por la 8ª fecha del torneo Clausura “B”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se disputará en cancha del “Merlucero”, dará comienzo a las 19, y será controlado por Maximiliano Selg.

El equipo “Aurinegro”, quien fue campeón del Apertura y que además logró el ascenso por anticipado, buscará un triunfo que le permita desbancar de la cima a Deportivo Portugués, quien este fin de semana le toca descanso.

Además, desde las 20, se jugarán cuatro partidos. Ferrocarril del Estado, que marcha tercero, recibirá a Universitario con Daniel Sosa a cargo del arbitraje, mientras que Deportivo Roca será local ante Nueva Generación, con Gabriel Jarpa como juez principal.

También, San Martín se medirá en su campo de juego ante Stella Maris con Carlos Quintana como árbitro y Oeste Juniors será local ante Comodoro FC en partido que será controlado por Cristian Ontivero.

La octava fecha del Ascenso se completará este sábado, cuando a partir de las 16, Talleres Juniors reciba a Manantiales Behr de Ciudadela. Blas Subelza será el encargado de impartir justicia en cancha de la “T”.

Cabe destacar que, en todos los casos, la fecha se juega sin la presencia de público visitante.

………………..

Programa de la 8ª fecha

VIERNES 21 (19:00 Primera – 17:00 Reserva)

Caleta Córdova vs Rada Tilly

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Diego Schooff y Sergio Corbalán.

Cancha: Caleta Córdova.

VIERNES 21 (20:00 Primera – 18:00 Reserva)

Deportivo Roca vs Nueva Generación

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Brian Jerosimich y Pablo Postendorfert.

Cancha: Deportivo Roca.

Ferrocarril del Estado vs Universitario.

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Victor Velarde y Marcelo Cocca.

Cancha: Ferro.

San Martín vs Stella Maris.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Matías Ortiz y Morena Britez.

Cancha: San Martín.

Oeste Juniors vs Comodoro Fútbol Club

Arbitro: Cristian Ontivero.

Asistentes: Gastón Cejas y Selena Medina.

Cancha: Oeste Jrs.

SABADO 22 (16:00 Primera – 14:00 Reserva)

Talleres Juniors vs Manantiales Behr de Ciudadela

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Diego Bayón y Alejandro Acosta.

Cancha: Talleres Jrs.

Libre: Deportivo Portugués.