Rada Tilly quedó como único líder en el Ascenso

Un empate en Valle C le bastó para despegarse de Portugués, que cayó por goleada ante Ferro y fue alcanzado por su rival de turno. Roca completa el trío de escoltas.

Se disputó este sábado por la tarde la cuarta fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que ahora tiene un solo dueño de la punta.

El campeón y ascendido Rada Tilly igualó sin goles como visitante con Oeste Juniors y quedó arriba en soledad, con 10 unidades, mientras que Deportivo Portugués se bajó de la cima tras caer 5-1 como visitante ante Ferrocarril del Estado. Ahora, Ferro y Portugués suman 9 puntos en el segundo puesto junto a Deportivo Roca, que derrotó 2-1 a Talleres Juniors.

En otros encuentros, Nueva Generación empató 1-1 con San Martín y sigue a dos de la punta, mientras que Comodoro FC venció 2-1 a Manantiales Behr de Ciudadela y Stella Maris le ganó 3-2 a Universitario.

Panorama de la 4ª fecha

SABADO 25

- Talleres Juniors 1 / Deportivo Roca 2.

- Ferrocarril del Estado 5 / Deportivo Portugués 1.

- San Martín 1 / Nueva Generación 1.

- Oeste Juniors 0 / Rada Tilly 0.

- Comodoro FC 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

- Stella Maris 3 / Universitario 2.

- Libre: Caleta Córdova.

Próxima fecha (5ª)

- Universitario vs Comodoro FC.

- M.B. Ciudadela vs Oeste Juniors.

- Rada Tilly vs San Martín.

- Nueva Generación vs Ferro.

- Deportivo Portugués vs Talleres Jrs.

- Deportivo Roca vs Caleta Córdova.

Libre: Stella Maris.