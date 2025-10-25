Rada Tilly quedó como único líder en el Ascenso

Se disputó este sábado por la tarde la cuarta fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que ahora tiene un solo dueño de la punta.
El campeón y ascendido Rada Tilly igualó sin goles como visitante con Oeste Juniors y quedó arriba en soledad, con 10 unidades, mientras que Deportivo Portugués se bajó de la cima tras caer 5-1 como visitante ante Ferrocarril del Estado. Ahora, Ferro y Portugués suman 9 puntos en el segundo puesto junto a Deportivo Roca, que derrotó 2-1 a Talleres Juniors.
En otros encuentros, Nueva Generación empató 1-1 con San Martín y sigue a dos de la punta, mientras que Comodoro FC venció 2-1 a Manantiales Behr de Ciudadela y Stella Maris le ganó 3-2 a Universitario.
…………..
Panorama de la 4ª fecha
SABADO 25
- Talleres Juniors 1 / Deportivo Roca 2.
- Ferrocarril del Estado 5 / Deportivo Portugués 1.
- San Martín 1 / Nueva Generación 1.
- Oeste Juniors 0 / Rada Tilly 0.
- Comodoro FC 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.
- Stella Maris 3 / Universitario 2.
- Libre: Caleta Córdova.
Próxima fecha (5ª)
- Universitario vs Comodoro FC.
- M.B. Ciudadela vs Oeste Juniors.
- Rada Tilly vs San Martín.
- Nueva Generación vs Ferro.
- Deportivo Portugués vs Talleres Jrs.
- Deportivo Roca vs Caleta Córdova.
Libre: Stella Maris.