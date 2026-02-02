Ramón Flores asumió nuevamente como presidente de la AASCh

El dirigente transita su tercer mandato, y a su vez mantiene la presidencia de la Asociación de Atletas Master, donde lleva su quinta gestión.

Dirigentes de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut (AASCh) y de la Asociación de Atletas Máster (AAM), se presentaron ante el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para juntos organizar y diagramar el calendario deportivo.

Cabe resaltar que, tras la renuncia de Gastón Fuentealba y por tener el cargo de vicepresidente, Ramón Flores asumió como nuevo presidente de la AASCh, donde transita su tercer mandato.

Además, mantiene también la presidencia en la AAM, en lo que es su quinta gestión como máximo dirigente.

“Me toca en estos momentos estar al frente de las dos instituciones. Ahora en abril van a haber elecciones en ambas asociaciones y vamos a ver si sigo”, contó Flores.

“Estuvimos reunidos por el tema de las dos instituciones y para anunciarle que he asumido como presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut por la renuncia de Gastón Fuentealba, quien asumió como presidente de la Federación de Atletismo del Chubut”, agregó.

Flores detalló que la visita a Martínez consistió en informarle respecto a las novedades y también para presentar “los subsidios del año 2026 para la organización de los torneos, tenemos nueve esta temporada, y después le contamos cómo nos vamos a manejar con los Juegos Evita, Araucanía y EPADE”.

Sobre las nueve competencias que se desarrollarán en el año, explicó que “la Federación de Atletismo del Chubut va a usar las fechas locales como campeonatos provinciales para no tener tanta actividad, porque el año pasado se hacían de forma separada, y también para reducir costos”. Y aclaró que “la idea es no hacer torneos en la época invernal”.

Por su parte, “a nivel Master le presentamos el calendario de los eventos más importantes nacionales e internacionales y tratamos el tema de la ayuda que nos va a dar el Ente Comodoro Deportes, y de las becas para algunos atletas”.

Ramón Flores realizó el balance y afirmó que “fue una reunión buenísima, hemos llegado a un acuerdo con muchísimas cosas. Así que estamos eternamente agradecidos con Hernán, no solamente con lo que charlamos esta vez, sino con los años anteriores en donde siempre colaboró con el atletismo”.