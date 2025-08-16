Rasuk hizo la pole en las TC Pista Pick Up y Micheloud clasificó 4º

La categoría correrá este domingo en el autódromo de San Nicolás la sexta fecha de la temporada.

La clasificación de la sexta fecha del año para las TC Pista Pick Up quedó en manos de José Rasuk, informó la página de la ACTC.

El piloto del Coiro Competicion marcó un registro de 1:30.733 con su Ford Ranger para dejar a menos de una décima a Juan Sebastián Gallo, el líder del campeonato. Mas atrás quedaron Joaquín Ochoa, el comodorense Thomás Micheloud, Benjamín Ochoa, Gaspar Chansard, Marco Dianda, Tomás Pellandino, Antonino Sganga y Nahuel Cordone cerrando los mejores diez.

“Desde que empezamos a correr, está muy bien la camioneta. Muy estable siempre, contento y mañana queda la final que hay que correrla y tratar de ganar. La vuelta fue buena, pero cerrando me encontré con una camioneta que iba despacio y me hizo perder algunas décimas. Mas allá de eso estoy muy contento con el resultado”, comentó el piloto de Pergamino.

La actividad para las TC Pista Pick Up continuará este domingo con la final que se largará a las 13:15 y será a 14 vueltas, con transmisión de la TV Pública.

………………….

Clasificación

1º José Rasuk (Ford) 1’30”733/1000

2º Juan Sebastián Gallo (VW) a 0’042/1000

3º Joaquín Ochoa (Ford) a 0’168/1000

4º Thomás Micheloud (Ford) a 0’338/1000

5º Benjamín Ochoa (Ford) a 0’369/1000

6º Gaspar Chansard (VW) a 0’585/1000

7º Marco Dianda (Ford) a 0’590/1000

8º Tomás Pellandino (Ford) a 0’609/1000

9º Antonino Sganga (Toyota) a 1’281/1000

10º Nahuel Cordone (Ford) a 1’294/1000