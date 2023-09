Reconocieron a policías por hallar a desaparecido

El protagonista de esta historia es un hombre de nacionalidad chilena y de 60 años que, en 1993, anunció que salía a comprar cigarrillos y nunca regresó a su hogar del barrio Máximo Abásolo. A lo largo de los años, su paradero se convirtió en un enigma y su familia vivió con la incertidumbre de no saber qué había sucedido.

Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, la oficial principal Daniela Millatruz, junto al personal de la División Búsqueda de Personas, se convirtieron en fichas claves para resolver este enigma. Fueron quienes se dirigieron a la vivienda donde se creía que podría encontrarse el hombre desaparecido, ubicada en General Conesa, provincia de Río Negro.

Al llegar a la puerta y abrir, se llevaron una sorpresa mayúscula. El individuo que los recibió en su hogar no era otro que el hombre que había desaparecido hace más de tres décadas.

Durante la conversación que siguió al encuentro, ofreció una explicación que, para muchos, resultó insólita. “Tenía diferencias con Nelci, me cansé y me fui”, expresó el hombre. Su huida no solo implicó abandonar su hogar, sino que también cortó todo contacto con su familia durante todos estos años.

En este contexto, cabe destacar que la oficial Daniela Millatruz desempeñó un papel importante en este increíble hallazgo, y su labor al frente de la División Búsqueda de Personas fue reconocida este lunes y aplaudida en la Unidad Regional.

Asimismo, en el acto, también se otorgó un reconocimiento al cabo primero Gastón Vargas, de la Policía Científica, quien detuvo a tres personas mientras se encontraba fuera de servicio. El efectivo policial también contó lo vivido.