Reconocimiento a campeonas nacionales de futsal femenino

Se realizó en el Centro de Información Pública (CIP) de Comodoro Rivadavia un reconocimiento a las campeonas nacionales femeninas JM en Mayores, y las formativas de Las Killers C17 y Cepatacal C15.

Las mayores fueron campeonas del Nacional Sur de Clubes en Esquel, mientras que las promocionales femeninas lograron título nacional en Mendoza.

El acto contó con la presencia de Germán Issa Pfister (secretario de Economía y Hacienda municipal), Eduardo Carrasco (subsecretario del Ente Turismo), Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes), José María Ferreyra de las Casas (titular de la Asociación Comodoro Rivadavia Fútbol de Salón), Beatriz Neira (presidente de la Asociación Femenina Comodoro Fútbol de Salón AFECFUSA), Gustavo Camino (titular de la Comisión de Futsal Principal) y los equipos femeninos campeones JM, Cepatacal y Las Killers.

Tras la presentación de un video institucional dedicado a las campeonas nacionales, hizo uso de la palabra Daniela Soto, referente de JM, campeón Nacional Sur en Esquel.

“Agradecer a todos los que están y colaboran, a Betty Neira, que nos viene acompañando desde hace muchos años. Es un empuje diario y es lindo que las categorías formativas sigan creciendo. Tenemos chicas en la preselección argentina. El Nacional sirvió para que se vea que acá también hay buen futsal. Un aplauso para todas, que se lo merecen, y que siga creciendo el fútbol femenino, hay un gran potencial y hay que acompañarlo”, sostuvo Soto.

“Agradecer a Hernán, Betty, Gustavo, a todo Comodoro. Nos sentimos apoyadas los tres equipos, tanto Spartanas como Killers y nosotras, alentándonos entre nosotras, nos sentimos locales en Mendoza. Agradecer a la familia de cada jugadora, y agradecer los espacios deportivos que nos dan. Si no, no podríamos entrenar. Está creciendo mucho la actividad y esto te da el empuje para seguir”, agregó Ana Cárdenas, directora técnica de Cepatacal C15.

Por su parte Beatriz Neira, presidenta de A.Fe.C.Fu.Sa., expresó: “Después de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación la Asociación está dando sus frutos. El trabajo de cada técnico, cada delegado, el compromiso de las jugadoras. Muy agradecida a Hernán, que tiene un equipo de trabajo tremendo, y yo aprendo todos los días, y sigo aprendiendo con Hernán y de la mano del ejecutivo municipal. Gracias a ellos pudimos llegar a Esquel y a Mendoza. Con el colectivo, una ayuda, camisetas, lo que nos falte, ellos están, de la mano de Juan Pablo Luque, nuestro intendente, Hernán y Germán. Gracias por el acompañamiento”.

“Felicito a quienes trabajan, técnicos, jugadoras, como cada una de ustedes trabajan para construir un sueño, que en este caso es el futsal femenino. Esto no es casualidad, esto pasa porque en Comodoro se empezó a trabajar en el deporte y se entendió que había que acompañar a todos, las grandes, las formativas. La gestión municipal de Juan Pablo Luque apuesta, acompañamos con los arbitrajes, a los delegados, la presencia tiene mucho que ver, es estar, acompañar. Quiero decirles que estoy muy orgulloso. Muchas gracias y sigamos trabajando, vamos por más”, sostuvo Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes.

“En el deporte si no se trabaja en equipo y con pasión, es muy poco probable que las cosas sucedan de manera positiva. Y eso es lo que yo veo acá, cuando hablo de trabajo en equipo, hablo de las jugadoras, cuerpos técnicos, familia, el estado acompañando, y la pasión es dejar muchas cosas de lado para poder entrenar y llegar de la mejor forma a los torneos”, señaló Germán Issa Pfister, secretario de Economía municipal.

“Me llena de orgullo el equipo del Ente Comodoro Deportes, porque uno cuando recorre la ciudad, no hay una disciplina que no se sienta acompañada por el ente y el municipio. Fui 15 años dirigente deportivo, y esto no fue siempre así. Mucho tiempo tuvimos muchas más dificultades para llegar a un acompañamiento de este tipo, y hoy ya es nuestra obligación, han levantado la vara en materia deportiva. Vamos a seguir apostando al deporte, porque estamos convencidos en todo lo que significa, en valores, en trabajo en equipo, y todo lo que puede brindarnos. Felicitarlas, que nos sigan representando como lo hacen hasta ahora. Queremos el año que viene superar en todo lo que hicimos este año en materia deportiva. Las felicito y quédense tranquilas que siempre van a contar con nosotros”, cerró Issa Pfister.