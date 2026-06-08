Recuperan un vehículo con pedido de secuestro por estafa

El automóvil, radicado en Puerto Madryn, registraba un pedido de secuestro activo desde el domingo.

Personal de la División Sustracción Automotores y Planta Verificadora de la Policía del Chubut recuperó este lunes por la tarde un vehículo que registraba un pedido de secuestro activo, durante un operativo llevado a cabo en el Pasaje Virgen del Carmen al 1400, en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15 horas, tras una serie de tareas investigativas realizadas por efectivos policiales. A partir de la información obtenida, los agentes constataron la presencia de un automóvil Renault Megane radicado en la ciudad de Puerto Madryn.

Luego de verificar la documentación y cruzar los datos del rodado con los registros correspondientes, se confirmó que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo emitido el domingo, en el marco de una causa por presunta estafa que tramita ante la Fiscalía de Puerto Madryn.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro inmediato del automóvil, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Por disposición judicial, la persona que tenía la posesión del vehículo fue imputada en la causa, aunque permanecerá en libertad mientras avanza la investigación.