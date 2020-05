Renzo Blotta a la espera del reinicio de la actividad

El piloto chubutense Renzo Blotta se encuentra realizando la cuarentena en su ciudad natal Comodoro Rivadavia aguardando el reinicio de la actividad automovilística. La cuarentena llevó a la gran mayoría de los pilotos a realizarla desde sus casa y aprovechando el tiempo para entrenar físicamente y en los simuladores.

“En mi caso aproveché para darle a full al simulador participando de varias carreras virtuales, y una preparación física moderada con los elementos de mi casa”, expresó el piloto de la clase 2 del Turismo Pista.

La pandemia paralizó la actividad deportiva en todo el mundo y Argentina lo hizo a muy buen criterio deteniendo todo en el territorio nacional. “Los días se hacen largos pero es muy importante que nos cuidemos, debemos respetar las medidas que se están tomando desde el Ministerio de Salud, tengo muchas ganas de volver a reencontrarme con mi equipo y disfrutar de lo que tanto me gusta”, aseguró.

Desde el taller de Fernando Monti se trabaja en cada detalle del auto Chevrolet número 7. “Fernando y Mauro están trabajando en el auto, lo desarmaron todo y chequearon cada pieza para cuando se retome la actividad sigamos siendo competitivos como siempre, mi motorista Enrique Bustos trabajo en el misil que me da cada carrera, tengo sin dudas un gran equipo que me permite cada vez que me subo al auto de disfrutar de cada carrera”, destacó.

“MIL GRACIAS A TODOS”

La espera pone ansiosos a todos y de este proyecto hay mucha gente que lo acompaña. “Como siempre agradezco a todos mis sponsors que están como yo esperando a que se reactive todo y gracias a ellos hoy puedo seguir corriendo a nivel nacional, Distribuidora Loa, El Tenaz Automotores, CIP certificaciones industriales petrolera, Domínguez y Campan, Hi-Mac, AP Transportes y Servicios Viales, Orve SRL, CRD Travel, B/P Bagual, Mir Servicios Generales, Comodoro Deportes, Abel, Pablo a todos mil gracias”, sentenció.