Revelan que Milei es casto y que odia el sexo tradicional

El candidato a la presidencia por La Libertad Avanza tendría una particular visión sobre las relaciones íntimas y una escritora expuso su exhaustivo análisis.

Los gustos personales de Javier Milei se han convertido en la conversación de muchos argentinos, específicamente su preferencia por el sexo tántrico; sin embargo, una reconocida escritora reveló lo que realmente motiva al político a escoger esa particular práctica.

La periodista Pola Oloixarac, escritora de "Galería de celebridades argentinas", contó en una conversación con TN que Milei es bastante reservado al momento de la intimidad: "Para hacer estos perfiles hablo con gente de su entorno, veo videos y consumo un montón de material de lo que ellos narran de sí mismos, y me enteré que Javier Milei es un hombre casto. De hecho, él en el programa de Moria Casán reconoce que el sexo tradicional le parece espantoso".

Además, la también filósofa agregó: "Milei tiene terror de que sus límites corporales se disuelvan y por eso hay ciertas acciones humanas en las que él no incurre. Por eso tuvo que inventar lo del sexo tántrico. Para ser un candidato en la Argentina hay que vender sexo de alguna manera, por eso lo dijo".

Oloixarac hizo un análisis sobre la mirada que tendría Javier Milei sobre la familia y la vida en pareja: "Él solo convivió con su madre y su hermana, y no conoce la noción de familia, ni la de reproducción. De hecho, su perro primogénito para reproducirlo, no le llevó una hembra, si no que decidió clonarlo. Ninguna hembra puede penetrar su espacio privado".

En una participación que Milei hizo en PH (Telefe) hace un tiempo, confesó que es un profesor del "tantra" y lo que le atrae de esta práctica es el poder disfrutar de la actividad sexual aún más que del orgasmo. "En el tantra quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. A mí me dicen vaca mala", manifestó.

A Fátima Florez, Mariana Fabbiani le preguntó en un móvil de DDM (América TV) si le gustaba el sexo tántrico, ya que es lo que se conoce que practica Javier Milei, y como ser mostró tímida para responder, la conductora le pidió que simplemente pusiera pulgar arriba o pulgar abajo. Acto seguido, la imitadora se mostró pícara al subir su pulgar en señal de aprobación a la sexualidad con el político e hizo una seña de un rugido de león.