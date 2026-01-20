Ritondale renunció a la jefatura local de ANSES

Luego de casi 15 meses de gestión, Guillermo Ritondale renunció a la jefatura de la Unidad de Atención Integral Caleta Olivia de ANSes.

La dimisión se debe a serias discrepancias con el principal referente de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Cruz, Jairo Guzmán, quien el pasado 10 de diciembre asumió como diputado nacional.

Guillermo Ritondale es el segundo funcionario de jerarquía que, en lo que va de la gestión de LLA, se aleja de organismos públicos que funcionan en Santa Cruz y que dependen del gobierno nacional.

El primero de ellos fue Sergio Torres, exjefe de la oficina regional de PAMI -también con sede en Caleta Olivia-, quien en noviembre de 2024 acusó a Guzmán de exigir coimas a una médica auditora para poder trabajar, denuncia que motivó su cesantía.

Torres era un referente del partido libertario, pero Ritondale, de profesión farmacéutico, proviene de las filas de la UCR. En recientes declaraciones el portal digital El Caletense, el ahora exfuncionario aseguró que su salida de ANSES no se produjo por una renuncia forzada ni por denuncias públicas, sino que se trató de una decisión personal tomada con más de un mes de anticipación.

Concretamente, aludió a “profundas diferencias” con la conducción provincial de La Libertad Avanza, espacio al que estuvo vinculado por un acuerdo político previo.

Según relató, tras los comicios se produjeron movimientos internos y situaciones que a su entender se alejaron de los lineamientos nacionales del presidente Javier Milei. “La conducción provincial se desvió totalmente de los postulados del Presidente y hoy en Santa Cruz el partido no existe”, afirmó.

Por su parte, al ser consultado por el mismo medio periodístico, Jairo Guzmán dijo que Ritondale “no estuvo a la altura, ni a nivel político ni administrativo”, y remarcó que los cargos son decisiones políticas que requieren gestión y compromiso, por lo cual “si alguien no cumple, tiene que dar un paso al costado”.