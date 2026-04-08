River jugó con diez hombres desde los cuatro minutos y empató 1-1

En Santa Cruz de la Sierra, el Millonario sufrió por la rápida expulsión de Martínez Quarta. Si bien se puso en ventaja con gol de Driussi, Anthony Vázquez empató para Blooming.

Este miércoles, River empató 1 a 1 con Blooming de Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. De esta forma, el equipo de Eduardo Coudet debutó sumando un punto en el certamen internacional.

El Millonario tuvo que jugar durante 87 minutos con un jugador menos debido a la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien impidió un gol con infracción y recibió roja del árbitro. Sebastián Driussi abrió el marcador a los 34' de la primera parte, mientras que Anthony Vásquez igualó cuando iban siete de la segunda mitad.

Con la igualdad, que suma valor al haber sido en un estadio a 420 metros sobre el nivel del mar, el elenco de Coudet se ubica en el primer puesto del grupo con una unidad, mientras que su rival es segundo.

En la próxima fecha, el “Millonario” recibirá a Carabobo de Venezuela en el Monumental, el miércoles 15 de abril a las 21:30, mientras que Blooming será visitante de Red Bull Bragantino de Brasil, el jueves 16, en el mismo horario.