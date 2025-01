River le ganó a México con dos golazos

River Plate cerró su preparación de cara al debut en la Liga Profesional con una sólida victoria por 2-0 frente al seleccionado de México en el estadio Monumental. El encuentro sirvió como banco de pruebas para Marcelo Gallardo, quien aprovechó la oportunidad para evaluar a varios refuerzos y ajustar detalles tácticos de cara a una exigente temporada. Los goles del partido llegaron de la mano de Giuliano Galoppo y Miguel Borja, ambos con definiciones de gran calidad.

El equipo de Gallardo salió decidido a imponer condiciones desde el arranque. Con una presión alta y un dominio claro del balón, River tomó rápidamente la iniciativa del encuentro. A los 8 minutos, Galoppo, uno de los siete refuerzos recientemente incorporados, se hizo presente en el marcador. El mediocampista aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y, con un zurdazo potente, colocó la pelota en el ángulo superior del arco defendido por Andrés Sánchez. Este tanto marcó el debut soñado del jugador en el Monumental y permitió que River jugara con mayor tranquilidad el resto del partido.

El dominio del Millonario se consolidó poco después con un golazo del delantero colombiano Miguel Borja. Tras un par de intentos que inquietaron a la defensa rival, Borja sorprendió con un derechazo desde 30 metros que se incrustó en el ángulo derecho. El tanto, a los 33 minutos, fue una muestra del poderío ofensivo que busca Gallardo para esta temporada. Con esta anotación, Borja confirmó su buen momento tras haber convertido otro gol destacado en el amistoso previo contra Universidad de Chile.

México, que presentó un equipo alternativo debido a que sus figuras no fueron cedidas por sus clubes locales, intentó reaccionar pero no logró generar peligro real. En el segundo tiempo, River bajó la intensidad, aunque mantuvo el control del balón. Por su parte, el seleccionado mexicano se mostró impreciso y no consiguió poner en aprietos al arquero Franco Armani, quien fue uno de los dos jugadores que completaron los 90 minutos, junto con Germán Pezzella.

Gallardo realizó nueve cambios durante la segunda mitad, lo que permitió el debut de refuerzos como el chileno Gonzalo Tapia y el paraguayo Matías Rojas, quienes sumaron sus primeros minutos en el estadio Monumental. Estos ingresos fueron clave para darles ritmo competitivo a los nuevos integrantes del plantel, de cara al debut en la Liga Profesional.

El encuentro finalizó sin mayores sobresaltos, pero dejó buenas sensaciones para el cuerpo técnico y los hinchas presentes en el Monumental. Con esta victoria, River culmina una pretemporada que incluyó triunfos ante Universidad de Chile y ahora México, mostrando solidez defensiva y un ataque con variantes.

El próximo desafío para los dirigidos por Gallardo será este sábado, cuando enfrenten a Platense en Vicente López por la primera fecha de la Liga Profesional. Allí comenzará oficialmente el camino del Millonario en busca de un nuevo título.