River se vuelve con un empate de Asunción

River Plate empató este jueves de visitante 0-0 ante Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro, que se jugó en el Estadio La Huerta de Asunción, contó con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

El ‘Millonario’ sufrió en el primer tiempo y pudo irse en desventaja al descanso de no ser por la actuación de Franco Armani, quien tapó un potente remate a quemarropa de Hugo Fernández y evitó que el cuadro paraguayo abriera el marcador.

Sin embargo, el elenco de Núñez creció en la segunda mitad con el ingreso del mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, quien se adueñó de la pelota y controló tanto el ritmo del encuentro como los ataques de su equipo.

Sobre el final, el conjunto argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Gonzalo Montiel luego de una gran combinación entre Ignacio Fernández y Quintero, pero el arquero Martín Silva se vistió de héroe y mantuvo el cero en el resultado.

El empate en Paraguay dejó la serie abierta para el duelo de vuelta en el Monumental, el cual tendrá lugar el jueves 21 de agosto, a partir de las 21:30. El ganador de dicho encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Palmeiras y Universitario de Perú -el cuadro brasileño goleó 4-0 y quedó al borde de la clasificación a la siguiente instancia-.

Previo al choque decisivo, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, este domingo desde las 18:30, con el objetivo de ganar y llegar con plena confianza al choque frente a Libertad.