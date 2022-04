"Me pidió disculpas el jugador de Alianza y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada", expresó el defensor de River, que sufrió una fractura de tibia y peroné.

Robert Rojas: "hay que estar fuerte, no queda otra"

El defensor de River Robert Rojas rompió este jueves el silencio tras la dura lesión sufrida en el partido con Alianza Lima y manifestó que "hay que estar fuerte" para encarar la recuperación, al tiempo que reveló que el futbolista Aldair Rodríguez le pidió disculpas por la jugada.

"Hay que estar fuerte, no queda otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular, siento el cariño de todos", manifestó Rojas en declaraciones al programa radial paraguayo "Fútbol a lo Grande".

Y agregó: "Es la primera vez que me lesiono así de mal. Me pidió disculpas el jugador de Alianza y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada". Rojas recibió una falta desleal de Rodríguez en el mencionado encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, que fue triunfo del "Millonario" por 1 a 0, y debió ser trasladado a una clínica en Lima para constatar el grado de su lesión.

"Robert Rojas sufrió una fractura de tibia y peroné. Regresará a Buenos Aires junto a la delegación y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", señaló el parte médico horas más tarde.

Diego Serrati, representante del marcador central, reveló que Rojas estaba en los planes de la Lazio de Italia: "Había un interés. Por respeto no quiero hablar de clubes, pero sí había grandes chances de que él en junio dé un paso. Igualmente está en un gran club, está muy contento ahí, la gente de River se portó siempre muy bien con él".

Además, añadió: "Es muy aventurado plantear un tiempo de recuperación. Él es joven, es un atleta muy sano, entonces seguramente se va a recuperar rápido. Robert es un chico muy fuerte mentalmente, es consciente que ahora tiene que mirar para adelante. En teoría está previsto que el sábado sea la cirugía".