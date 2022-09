Roger Federer anunció su retiro

Conmoción en el mundo del tenis. El tenista Roger Federer, uno de los mejores jugadores de las últimas décadas y de la historia del deporte, anunció este jueves que le pondrá punto final a su carrera después de participar de la Laver Cup.

El suizo ingresó en el circuito profesional en 1998 después de ganar el torneo júnior de Wimbledon y a partir de allí construyó una trayectoria en la cosechó 20 títulos de Grand Slam. Solo Novak Djokovic (21) y Rafael Nadal (22) tienen más.

Federer es el tenista que más veces consiguió la corona en Wimbledon, pero también se consagró en el Abierto de Australia en seis ocasiones, en Estados Unidos en cinco oportunidades, mientras que en Roland Garros solo pudo ganar un título.

La estrella de 41 años también ganó el ATP Finals en seis oportunidades, más que cualquier otro jugador, y en títulos por torneos de Masters 1000 (28) se ubica por detrás de Djokovic (38) y Nadal (36), con quienes compitió en el máximo nivel durante los últimos años.

"Los últimos tres años me han presentado con desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado difícil volver a la forma competitiva completa. Pero también conozco de mi cuerpo capacidades y límites, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años, he jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad que nunca. He soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera", expresó Federer a través de un mensaje compartido en las redes sociales.

Y agregó: "La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Seguiré jugando al tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el circuito. Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que el circuito me ha dado. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron un talento especial para jugar al tenis, y lo hice en un nivel que nunca imaginé, por mucho más tiempo de lo que jamás pensé posible".

"Finalmente, al juego de tenis: te amo y nunca te dejaré", sentenció el suizo, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, quien estuvo durante 237 semanas en el puesto número 1 del ránking ATP entre febrero del 2004 y agosto del 2008.