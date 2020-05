Rosana Calderero: "es cuestión de ponerse la camiseta y no aflojar"

Hace un año que se mudó a Caleta Olivia, donde no permiten salidas a correr. Sin resignarse, la atleta que estuvo a punto de ir al Sudamericano de Chile doblega esfuerzos para mantenerse vigente. Y pide que sus colegas de Comodoro respeten las libertades que se vienen aplicando.

“Es cuestión de ponerse la camiseta y no aflojar. En Caleta Olivia todos los atletas estamos en la misma, encerrados en nuestras casas y dándonos aliento por medio de mensajitos. No es fácil cuando uno está acostumbrado a correr grandes distancias. Y menos cuándo me venía preparando para el Sudamericano de Atletismo en Chile”, sostiene del otro lado del teléfono Rosana Calderero de la agrupación Team Kasike.

Si algo conoce Rosana, es de recorrer los cerros de la capital petrolera. Pero hace poco menos de un año, un cambio laboral la llevó a radicarse en Caleta OIivia, donde a pesar de la distancia, se hacía tiempo entre sus obligaciones laborales para estar presente en Comodoro junto a su equipo de corredores.

De grandes distancias en la geografía patagónica y el sintético de Km 4, Calderero achicó distancias en afectos y circuitos, dado que se mudó a un pequeño departamento (sin patio, que en épocas de aislamiento resta y mucho) de la localidad santacruceña.

“De la habitación al living y dar vueltas por alrededor de la mesa es mi circuito, donde llegué a completar 21K. Pero repito, esto no es fácil para nadie. Por suerte en mi trabajo nunca paramos, sí las primeras semanas trabajamos jornadas reducidas de 4 horas. Pero luego retomamos a la normalidad”, comenta.

En tiempos de aislamiento social, la jornada de Rosana inicia muy temprano, para luego del desayuno trabajar hasta las 16 horas. Retorna a su casa, son 15 minutos de esparcimiento e inicia los entrenamientos aeróbicos y de fuerza. Sobre las 18, y en forma online, el entrenador del Team Kasike (Hugo Berra) busca acortar la distancia a través de lo virtual con los miembros del equipo.

“Uno siente la lejanía de todo y todos, hace poco nació mi nieto. Y él cómo el resto de mi familia está en Comodoro. En una primera etapa se me vino todo abajo, pero luego pensás en tus afectos, en las competencias que quedaron pendientes. Y en base a ello volvés a dar lo mejor de sí para no caerte”, sentencia.

En una mirada más amplia, Rosana rescata la medida del Ejecutivo Municipal de Comodoro con las salidas parciales para poder salir a correr.

“En Caleta solo podes caminar una hora. A mí no me sirve, para los que somos corredores necesitamos correr para mantener el nivel de oxigenación. Por eso les digo a los chicos de Comodoro que no desaprovechen la libertad, aunque sea parcial, de poder salir a correr. Así entre todos nos cuidamos y preservamos los espacios que se van dando”, concluyó.