Rossi cerró un fin de semana perfecto en el TC2000

El piloto de Del Viso, con Toyota Corolla Cross, se quedó con la victoria en el autódromo de San Juan, donde se corrió la 2ª fecha de la temporada.

Más de 40.000 personas fueron testigos de una gran carrera en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, epicentro de la 2º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, donde Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA alcanzó la victoria Nº47 en la categoría y la 5º en el trazado sanjuanino quedando a una de igualar al máximo ganador Juan María Traverso. En un domingo a pleno sol, “El Misil” cerró un fin de semana perfecto al quedarse con la pole y con la final, lo que le permitió sumar fuerte para prenderse en la lucha por el título argentino, luego de un arranque complicado en el Callejero de Buenos Aires.

La final, que tuvo largada de parado, se puso en marcha el domingo al mediodía con Tomás Fernández con el Toyota Corolla Cross #11 del Corsi Sport picó en punta seguido por el debutante Lucas Vicino con la Chevrolet Tracker #30 del YPF Elaion Auro Pro Racing y Facundo Aldrighetti con la Honda ZR-V #83 del Honda YPF Racing. Un poco más atrás se ubicaban Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport, Nicolás Palau con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport junto a Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross #162 y Rossi con el Toyota Corolla Cross #1, ambos vehículos del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

Con Fernández firme en la primera posición, se dieron varios cambios de posiciones del segundo puesto para atrás hasta que Aldrighetti fue en busca del líder, supernandolo en la recta principal por algunos metros. Sin embargo, el piloto de San Jorge, Santa Fe, se recuperó y mantuvo el liderazgo con un buen ritmo en el auto que atiende Christian Corsi.

Poco a poco, en la mitad de pelotón Rossi empezaba a ejecutar un notable avance desde el 6º lugar de la grilla aprovechando el auto que le entregó el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, la fricción que se dio en los puestos de adelante y los inconvenientes de sus rivales. Esto le permitió llegar al segundo puesto detrás de Fernández y seguido por su compañero de equipo Emiliano Stang.

Hasta que a falta de 6 minutos para el final, Rossi fue a todo o nada en la última curva previa de la recta principal logrando superar al piloto del Corsi Sport. A parti de ese momento, el Séxtuple Campeón Argentino de TC2000 pasó a ser el líder de la competencia escoltado por Emiliano Stang en el segundo lugar. Fernández cayó al tercer puesto, aguantando la presión de Nicolás Palau, que, a poco de la bandera a cuadros, logró quedarse con el último escalón del podio.

Fue victoria para Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 completando las 26 vueltas con un tiempo de 36m35s276/1000. Segundo terminó Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross #162 a 688/1000, cerrando el “1-2” contundente para el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Para el piloto de Crespo, Entre Ríos, significó su segundo podio consecutivo en el año. Venía de ser segundo en el Callejero de Buenos Aires. Tercero quedó Nicolás Palau de gran trabajo con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport a 1.789/1000. El mendocino fue el mejor “rookie” de la fecha.

Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #11 – Corsi Sport), Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing), Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing), Diego Ciantini (Nissan Kicks Play #115 – Pfening Competición), Franco Riva (Chevrolet Cruze #78 - Proracing), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) y Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing) completaron los diez mejores de la competencia.

Matías Rossi, ganador de la 2º fecha expresó tras su victoria: “Una carrera que se tornó difícil al momento de la largada en la cual quedé séptimo. Seguido de que adelante hubo muchos roces y maniobras que te podían dejar afuera. Por suerte pude esquivar a Facundo Aldrighetti para poder avanzar. Todo el mérito se debe a que estuvimos atentos en cada maniobra y teníamos una buena puesta a punto para poder avanzar y presionar a mis principales rivales para poder lograr la victoria".

Cumplida la 2º fecha, el 47º Campeonato de TC2000 lo lidera Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean) con 47 puntos, segundo está Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 44, tercero Franco Riva (Proracing) con 28, cuarto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 22 y quinto Franco Morillo (Proracing) con 22.

En la Copa Rookie 2026, Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean), Tomás Fernández (Corsi Sport) y Nicolás Palau (Halcón Motorsport) comparten la primera posición con 9, seguido por Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 7 y Diego Ciantini (Pfening Competición) con 6.