Ruta 40: murió un vecino que horas antes combatía el incendio

El fatal accidente ocurrido en la madrugada del martes sobre la Ruta 40, en plena emergencia por los incendios en la Comarca Andina, tuvo un dato que conmovió a la región: la víctima había estado colaborando en el combate contra el fuego pocas horas antes del choque.

El fallecido fue identificado como Adolfo Mariscurrena, empleado de un camping de Puerto Patriada. Durante toda la jornada del lunes participó de manera voluntaria junto a brigadistas y vecinos, utilizando herramientas manuales para contener el avance de las llamas.

Al finalizar las tareas, decidió auto-evacuarse y regresar a El Bolsón. Viajaba en su vehículo junto a su perro cuando, cerca de las 5:40, protagonizó un choque frontal a la altura de Las Golondrinas, en la intersección con la calle Los Cipreses.

El impacto fue contra un automóvil en el que se trasladaba una pareja que regresaba hacia Trelew. Como consecuencia del siniestro, Mariscurrena murió en el lugar. Su perro sobrevivió y, según testigos, permaneció junto al cuerpo de su dueño hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Las dos personas del otro vehículo resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud de la zona. Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que una de ellas presenta lesiones de gravedad, mientras continúan las pericias para determinar las causas del choque.