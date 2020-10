Salta: le pidieron a una concejal que vaya a las sesiones "más tapada"

Durante una reunión que tuvo lugar antes de una sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. "Una puede vestirse como quiera y eso no califica la tarea de concejal", expresó la concejal Cande Correa. El Presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile calificó como "fuera de lugar el pedido".

Durante una reunión que tuvo lugar antes de una sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, se registró un curioso pedido que involucra a dos concejales mujeres y la concejal, Cande Correa.

Según informo Aries Online, las concejales le pidieron que para la sesión vaya más “tapada”.

“Me pidieron que me ponga un saquito, me tape o me cambie de vestimenta”, dijo la joven funcionaria, quien a pesar de haber asumido un cargo en el Concejo salteño.

“Una puede vestirse como quiera y eso no califica la tarea de concejal”, expresó Correa.

Recalcó que se “escandalizan” por la forma de vestir y “no por las mentiras que hay en la política”.

Según trascendió, el Presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile cortó la conversación señalando que estaba fuera de lugar el pedido de las concejales.