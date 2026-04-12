San Lorenzo rescató un empate en su visita a Newell's Old Boys

Igualaron 0-0 por la 14ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. En Vicente López, Platense y Gimnasia de Mendoza terminaron 1-1.

San Lorenzo empató este domingo de visitante sin goles con Newell’s Old Boys en uno de los partidos que dio continuidad a la 14ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez.

No sobraron chances de gol en Rosario. Algunas aproximaciones, en los pies de Alexis Cuello -a los 31’, el delantero sacó un buen remate que pasó cerca del palo derecho- y no mucho más. Tampoco el arquero Gill tuvo demasiado trabajo, ya que Newell’s nunca encontró los caminos hacia su arco.

En el segundo tiempo, el DT Gustavo Alvarez movió el banco y empezó a probar variantes. Ingresaron Teo Rodríguez Pagano, Vietto y Reali, para imprimirle mayor agresividad al ataque. Pero más allá de algunos arrebatos, San Lorenzo careció de profundidad para romper el cero en la tarde rosarina.

Con ese resultado, el “Ciclón” se encuentra noveno en la zona “A” con 18 puntos, afuera de los puestos de clasificación, mientras que la “Lepra” rosarina, se ubica penúltimo con solo 10 unidades.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a Vélez Sarsfield, mientras que Newell’s, visitará a Unión de Santa Fe en el partido que abrirá la 15ª jornada.

EMPATE EN VICENTE LOPEZ

Por su parte, Platense, que viene de debutar en la Copa Libertadores, empató 1-1 de local ante Gimnasia de Mendoza y de ese modo, llegó a los nueve partidos sin ganar.

El encuentro, que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López, tuvo el arbitraje de Juan Pablo Loustau. Tomás Nasif, a los 14’ abrió la cuenta para el “Calamar”, mientras que Facundo Lencini, a los 74’ empató el partido.

De esa manera, Platense se ubica 11º en la zona “A” con 16 unidades, mientras que el “Lobo” mendocino, figura 12º con 13 puntos.

En la próxima jornada, el “Calamar” visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Gimnasia, recibirá en Mendoza a Lanús.