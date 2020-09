Santa Cruz: murió otra mujer y ya son 25 los casos letales

Con el fallecimiento registrado este sábado, ya ascienden a 25 los casos letales que se registraron en esta provincia desde que a mediados del mes de marzo de desató la pandemia,

La mayoría de las muertes se registraron durante el mes de agosto y en lo que va de septiembre (23 corresponden a Río Gallegos, 1 a San Julián y 1 a El Calafate).

Acerca de la mujer que dejó de existir hoy, la cartera de salud solo mencionó que presentaba comorbilidades, sin dar mayores precisiones, al margen de anexar su ya habitual mensaje de acompañamiento a familiares y entorno cercano.

OTRO CAMILLERO INFECTADO

En tanto, el personal sanitario hospital público de la capital provincial está sobresaturado y agotado por el esfuerzo que demanda atender a gran cantidad de pacientes diagnosticados con el virus de la pandemia, mientras gran parte de la sociedad hace caso omiso a respetar el distanciamiento social y otras normas preventivas a la expansión del virus.

A modo de ejemplo, el diario La Opinión Austral reprodujo fotografías de varios grupos de jóvenes y adultos jugando picados de fútbol, algo que está totalmente prohibido, al igual que las reuniones sociales y fiestas.

A su vez, el diario digital Nuevo Día publicó la imagen de un camillero del Hospital Regional en una escena que lo mostraba quebrado anímicamente luego que se le diagnosticara Coronavirus.

Al mismo tiempo reprodujo el mensaje que transmitieron a la comunidad sus compañeros, el cual expresa: “Otro positivo en el Servicio de Camilleros. Después de esta foto fue aislado nuestro compañero. Pronta recuperación y acá te esperamos”.

“Quedáte en casa!", rogaron a la población, para que tome conciencia y precauciones sanitarias, como no salir de sus domicilios si no es necesario y evitar reuniones para que no se sature el sistema de salud.