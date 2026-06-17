Santiago López se consagró campeón Panamericano en Bola 10 y clasificó al Mundial

El juvenil comodorense Santiago López, se consagró en la República de Panamá como subcampeón Panamericano en Bola 9 y campeón en Bola 10, logrando la clasificación al Campeonato Mundial que tendrá lugar en el mes de noviembre en San Antonio, Texas (Estados Unidos).

Fueron diez días seguidos de competencia en tres modalidades, Bola 8, Bola 9 y Bola 10, de los Campeonatos Panamericanos de Pool 2026. “Desde el primero de junio participé en los Juegos Panamericanos realizados en Panamá. En los cuales me consagré subcampeón en Bola 9 y campeón en Bola 10, obteniendo así la clasificación del Campeonato Mundial que se hará en San Antonio, Texas, en el mes de noviembre”, expresa Santiago López.

EL ESTUDIANTE JUVENIL LLEVA JUGANDO CUATRO AÑOS Y MEDIO

Hace cuatro años y medio que Santiago López está jugando al pool, el juvenil de 16 años estudia en la Escuela Secundaria Técnica Provincial Ciudad de Yapeyú 707.

“Primero, ante todo, me siento feliz por poder llegar a dos finales en dos modalidades, junto a otro compatriota mío, esto deja claro que en la categoría Juvenil y en toda Latinoamérica, Argentina se encuentra en el top más alto”.

“Actualmente no estoy siendo entrenado por ningún profesor, ya que estoy en la máxima categoría. En otras palabras, entreno independientemente, o con otros másteres de la sala”, asegura el flamante campeón Panamericano, quien definió en el título en Bola 10 frente al argentino Mateo Bucella, quien se llevó el título de Bola 9, ahí el comodorense logró el subcampeonato.

EL BICAMPEÓN PANAMERICANO CON EL OBJETIVO MUNDIALISTA

La competencia tuvo lugar en el marco de la Confederación Panamericana de Billar y se disputó en Billares Nelson. El joven talento comodorense también estuvo acompañado por su padre Vicente López.

“Actualmente me encuentro entrenando fuertemente preparándome para lo que viene, debo seguir esforzándome para poder seguir creciendo como jugador. Tengo claro que mi ambición en este deporte es llegar hasta el punto más alto siempre”.

“Agradezco de corazón a mi familia y a todas las personas que están ahí apoyándome de afuera, también a Comodoro Deportes y siempre teniendo en cuenta mi sponsor @predatorcues”, dijo el bicampeón Panamericano Santiago López, acotando que el integrante de Comodoro Billar Club, el año pasado había ganado el XII Campeonato Panamericano de Pool B10 en la categoría Juvenil Masculino que se desarrolló en Tegucigalpa, Honduras.

Ahora se prepara para competir en San Antonio, Texas, en noviembre de 2026 es el torneo del US Pro Billiard Series. Se llevará a cabo del 23 al 28 de noviembre de 2026 y forma parte del calendario oficial de campeonatos internacionales de la WPA.