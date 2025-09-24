Santiago Rearte fue convocado a la Selección Argentina

El patinador caletense, del grupo de competencia de la CAI, fue citado por la Confederación Argentina para integrar el equipo nacional.

El deportista caletense Santiago Rearte, integrante del grupo de competencia de patín artístico de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia y representante de la Federación Chubutense (FEPACH), fue convocado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) para integrar la Selección Nacional.

El ENARD, en función del proceso de preparación para la temporada 2026, convocó a 16 patinadores de la especialidad libre (con Santiago entre los citados) a una concentración en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) desde el día 9 al 11 de octubre.

Los entrenamientos y organización estarán a cargo de los entrenadores Walter Iglesias (ARD) y Alejandra Martig (DAR).

Asimismo, se informa que los entrenadores de base quedan invitados a presenciar el trabajo que se llevará a cabo.

Los mismos deberán confirmar presencia para habilitar su ingreso y que si bien podrán estar presentes, deberán comportarse respetuosamente, tendrán un lugar designado para presenciar los entrenamientos y un especio de diálogo con sus atletas y cuerpo técnico luego de cada uno de ellos, informó por la CAP.

Además de Santiago Rearte, los otros patinadores que fueron convocados son los siguientes: Lola Montenegro, Maia Duarte Aguirre, Sofía Chimenti, Martina Grifasi, Felipe Fontana Rocha, Ian Canteros, Tobías Benay Piatti, Yonathan Paz, Santiago Astorga, Sofía Villagra, Clara Dzwonik, Inés Arias, Maité Spadafora, Catalina Prieto y Pilar Enrici.