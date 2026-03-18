Schankula destacó el apoyo de Comodoro en su presente con la Selección

El jugador comodorense de handball habló sobre su convocatoria al Grupo Elite de la selección argentina, el proceso que lo llevó hasta este momento y el respaldo constante que recibe desde su ciudad.

Valentín Schankula atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El jugador surgido en la Escuela Municipal Km 5 y actual integrante de Ferro Carril Oeste fue convocado al Grupo Elite de la Selección Argentina, en el marco del nuevo ciclo encabezado por Rodolfo “Pucho” Jung.

Más allá de lo deportivo, el comodorense puso el foco en el recorrido personal que lo llevó hasta esta oportunidad, marcada por la constancia y el trabajo sostenido en el tiempo.

“Una situación de felicidad, no era algo que tuviese en mente que podía suceder. No me refiero por la capacidad o el nivel, sino porque fueron años en los que me enfoqué en desarrollarme en mi forma de jugar. En un momento inesperado me llega el llamado y de ahí es todo sonrisa y felicidad”, expresó.

Ya instalado en la dinámica de entrenamientos en el CeNARD, Schankula comenzó a transitar las exigencias del alto rendimiento: “Ya pude hacer mi segundo entrenamiento, si bien venimos entrenando con el club y con la selección, ahora alternando. Se nota una carga intensa, los entrenamientos son duros, pero llevaderos”.

El extremo izquierdo también valoró el tiempo en el que no estuvo dentro del radar del seleccionado, etapa que consideró clave en su evolución: “Si bien fueron unos cuantos años que no estuve presente en entrenamientos con el seleccionado, me sirvió para poder madurar en otros aspectos y buscar objetivos más referidos a la competencia local. Todo eso terminó siendo parte de la receta para estar donde estoy ahora, y seguir con la misma mentalidad, buscando siempre dar mi mejor versión”.

EL CARIÑO DE COMODORO, UN MOTOR CONSTANTE

En medio de este presente, Schankula resaltó el acompañamiento que recibe desde su ciudad natal, un aspecto que lo moviliza especialmente. “Nunca dudé del apoyo y el cariño que ha brindado Comodoro hacia mí. Cuando fui al Nacional, la verdad se sintió bastante. Mis compañeros del plantel me decían que es impresionante cómo me quieren, y eso me llena de orgullo, porque es mi casa”, sentenció.

UN MENSAJE PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro, el comodorense también dejó un mensaje para quienes buscan seguir su camino en el deporte: “Decirle a toda la juventud que si se lo proponen pueden llegar, pero tienen que estar muy enfocados y comprender que hay que dejar bastantes cosas de lado. Cuando uno tiene un objetivo claro, no hay nada que se le pueda poner en el medio”.

Además, agregó: “Me llena de orgullo saber que no solo la provincia, sino también la ciudad está saliendo a la luz. Si esto sirve como inspiración, que sirva, y si no, un humilde consejo: sigan entrenando y esforzándose, porque el rendimiento es para uno mismo, y si después eso contribuye al equipo, mucho mejor”.

De esta manera, Valentín Schankula no solo vive un presente de crecimiento en el handball nacional, sino que también se consolida como una referencia para las nuevas generaciones de deportistas comodorenses.