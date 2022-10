Schwartzman reconoce haber sufrido ataques de ansiedad 

El tenista argentino Diego Schwartzman concedió una entrevista a Urbana Play para analizar toda la actualidad que le rodea y más en concreto de los problemas de salud mental que ha tenido esta temporada a causa de los malos resultados.

"Para ser honesto, este año he tenido bastantes ataques de ansiedad. El tenis, como cualquier otro deporte, te hace vivir momentos de este tipo. Lo mejor es no hacer objetivos a largo plazo e ir poco a poco. Si a mí con 17 años me dicen que lograría lo que he logrado hasta ahora, lo hubiese firmado sin ningún tipo de problemas. En el tenis las emociones cambian muy rápidamente. Haces una semifinal de Roland Garros y después haces cuartos de final en un ATP 500 y no sabes al 100% si las cosas te están yendo bien o mal", dijo.

"Arranqué el año siendo el número 14 del mundo. A día de hoy estoy aún en el top 20 y pienso que he tenido un año de mierda. Después paro a pensar y realmente no es así. He hecho cosas buenas y malas y simplemente tenemos que hacer autocrítica cuando las cosas no están yendo bien. Es lo más importante para un deportista", acotó.