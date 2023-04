Se definieron las fechas para los cruces de cuartos de final de la Liga Nacional

Todavía resta definir algunas series de Reclasificación, pero lo cierto es que ocho equipos conformarán las cuatro series de cuartos en carrera por el título de campeón de la Liga Nacional de Básquetbol.

Con la victoria de Boca Juniors ante Peñarol de Mar del Plata el último viernes por la noche, se cerró la primera serie de Reclasificación. Regatas Corrientes, Obras Basket y Riachuelo de La Rioja (2-1) están a un paso de clasificar a la siguiente instancia, mientras que Platense, La Unión y Olímpico van por una vida más.

Mientras tanto, Instituto de Córdoba (1°), Quimsa de Santiago del Estero (2°), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (3°) y Oberá Tenis Club de Misiones (4°) clasificados directamente a cuartos por haber terminado dentro de los cuatro primeros puestos de la tabla, esperan el desenlace para comenzar el camino de playoffs hacia el campeonato,

Ahora los cruces serán 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, en series que se jugarán al mejor de cinco partidos y con el formato de 2-2-1, comenzando en cancha del mejor posicionado. Cabe recordar que los juegos 4 y 5 de cada llave se disputarán en caso de ser necesarios.

Programa de cuartos de final

Oberá vs Boca Juniors

Juego 1 | 06/05 | 11:30 | Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones) | TV. TyC Sports.

Juego 2 | 08/05 | 21:00 | Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones).

Juego 3 | 11/05 | A confirmar | Luis Conde (CABA) | TyC Sports

Juego 4 | 13/05 | A confirmar | Luis Conde (CABA)

Juego 5 | 16/05 | A confirmar | Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones

Instituto vs 8°

Juego 1 | 07/05 | 21:00 | Angel Sandrín (Córdoba)

Juego 2 | 09/05 | 21:00 | Angel Sandrín (Córdoba)

Juego 3 | 12/05 | A confirmar | A confirmar

Juego 4 | 14/05 | A confirmar | A confirmar

Juego 5 | 17/05 | A confirmar | Angel Sandrín (Córdoba)

Quimsa vs 7°

Juego 1 | 08/05 | 22:00 | Ciudad (Santiago del Estero)

Juego 2 | 10/05 | 22:00 | Ciudad (Santiago del Estero)

Juego 3 | 13/05 | A confirmar | A confirmar

Juego 4 | 15/05 | A confirmar | A confirmar

Juego 5 | 18/05 | A confirmar | Ciudad (Santiago del Estero)

Gimnasia vs 6°

Juego 1 | 07/05 | 21:00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut)

Juego 2 | 09/05 | 21:00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut)

Juego 3 | 12/05 | A confirmar | A confirmar

Juego 4 | 14/05 | A confirmar | A confirmar

Juego 5 | 17/05 | 21:00 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).