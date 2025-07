Se enojó Yuyito González tras el estreno de la serie "Menem"

El estreno de la serie sobre Carlos Menem en Amazon Prime Video, además de convertirse en un éxito de audiencia, también encendió la polémica y una de las que salió a hablar enojada fue Yuyito González.

La exvedette es interpretada por Virginia Gallardo y, en el primer episodio, se recrea una escena icónica de los años ’90 en la que aparece sentada en la falda del entonces gobernador de La Rioja y futuro presidente de la Nación. Esa representación no le habría caído nada bien: "No la vi, pero este fin de semana la iban a ver mis abogados para evaluar si había algo que me involucrara, ensuciara o resultara desubicado y me relacionara. Todavía no he hablado", declaró González a la salida de su programa.

"Hay una similitud entre la foto de ese día que fue real, yo hacía esa rutina con cualquier señor del público. Ese día, el productor general de la obra me dijo 'está el gobernador, hacelo con él', fue eso. Lo que no sabía era que llevaban fotógrafo y se utilizó para prensa del gobernador, no mía", agregó.

Al ser consultada acerca de la relación con el exmandatario, la conductora dijo: "Te digo la verdad, fue hace tantos años esa etapa que ya me cuesta ir para atrás. Nos presentan amigos en común, con mi nena chiquita. Nunca empezó ninguna relación".

"Ya voy teniendo un poco de temor porque las series son eso, son series y nunca sabés lo que puede aparecer", sostuvo.