El Municipio de Rada Tilly lanzó oficialmente la temporada de verano 2025-2026 en un acto realizado el lunes en el Centro Cultural de la ciudad.

Se inauguró la temporada de verano con el estreno de "Sei, la ballena desconocida"

Mariel Peralta, intendenta de Rada Tilly, abrió oficialmente la temporada destacando la importancia que tiene para la comunidad que durante cuatro meses disfruta de eventos culturales, deportivos y recreativos, poniendo énfasis en el disfrute de la naturaleza.

“Para Rada Tilly el verano no es una estación más; es un momento de encuentro en el que Rada Tilly celebra la vida, en el que la ciudad se muestra en su esplendor parra quienes vivimos acá y para quienes vienen a visitarnos. Ese disfrute que tenemos en Rada Tilly lo hacemos pensando en cuidar nuestro entorno. Por eso no es casual que hoy coincidamos con el estreno del documental Sei, la ballena desconocida”, sostuvo Peralta.

Luego, la Secretaría de Ambiente y Áreas Protegidas de Chubut entregó a la intendente una camioneta que será destinada al Área Natural Protegida Punta Marqués y se proyectó un video que presentó la agenda ampliada del verano integrada por eventos deportivos, recreativos y culturales, organizados en articulación con instituciones locales, asociaciones, clubes y prestadores turísticos.

EL DOCUMENTAL

A sala llena fue el estreno del documental “Sei, la ballena desconocida", producido por Jumara Films junto a National Geographic Pristine Seas. El film, de 30 minutos, documentó la investigación liderada por los biólogos Mariano Coscarella y Marina Riera en el Área Natural Protegida Punta Marqués, donde un equipo de especialistas buscó responder preguntas clave sobre la presencia de ballenas Sei en el Golfo San Jorge.

La obra mostró imágenes inéditas, incluidas las primeras tomas submarinas registradas de la especie, y reveló la llegada masiva de más de 2.500 ejemplares a las costas patagónicas, un fenómeno que está redefiniendo el perfil de la región.

Luego de la proyección del film, tuvo lugar un conversatorio del que participaron el director, Juan María Raggio; los investigadores Marina Riera y Mariano Coscarella; y Alex Muñoz, director de National Geographic Pristine Seas para América Latina.