Se reactivaron las obras en la cancha de Nueva Generación

El club Nueva Generación no pierde el tiempo en este receso obligado y paro de actividades en Comodoro Rivadavia y a nivel país por el COVID-19 y puso manos a la obra en la continuidad del proyecto de la construcción de los vestuarios y los trabajos de agua y cloacas en el barrio Abel Amaya.

Armando Tula, referente de Nueva Generación, habló sobre las obras y el panorama del club.

"Una vez que se flexibilizó la circulación comenzamos con las obras en el club. se dio continuidad a lo que se venía haciendo antes de la pandemia que son los vestuarios, las bases y todo lo que requiere para pegar los ladrillos. La semana pasada comenzamos con la conexión de la red cloacal y también tenemos pensada la obra de dos baños para el público. Ya están los materiales comprados", admitió el dirigente a El Patagónico.

No hay fecha de regreso a las actividades deportivas pero Tula asegura que la salud es lo primero. Sin embargo entiende que en algún momento se volverá de a poco y hay que estar preparados. "Cuando vuelva la actividad vamos a tener que respetar el protocolo sanitario, y por eso los baños de damas y varones serán necesarios. el sábado terminaron con la conexión y esta semana que comienza vamos a tratar de comenzar con la construcción".

Nueva Generación sigue a paso firme para cumplir el sueño de jugar de local en su cancha. El cerco perimetral está finalizado y a los bancos de suplentes solo falta techar uno. "El sábado no nos llegó lo que faltaba, pero vamos terminar esta semana con este trabajo y luego tenemos las butacas compradas para que los suplentes tenga toda la comodidad", remarcó.

Por último, Armando Tula remarcó su punto de vista sobre la situación de tener que volver a la cancha cuando todo esto pase. No hay fecha concreta pero sí entiende que deben cambiar muchas cosas de ahora en más. "El regreso del fútbol va a tardar y se van a modificar muchas cosas. Sin ofender a nadie, si 'La Nueva' tiene que hacer de local en su cancha, hoy en día, nosotros tenemos que hacer una gran inversión pensando en la salud como primera medida. Nosotros no estamos preparados, no tenemos infraestructura y a muchos clubes de la ciudad también les pasa. Esto tiene que servir para reflexionar sobre este tema. El deporte es un medio de contención para los nenes y para los adultos que hacen actividad, pero todo debe servir para cambiar. Cuando se vuelva será bajo estrictas medidas y respetando el protocolo sanitario. Ojalá sirva para que podamos mejorar en este aspecto", sentenció.