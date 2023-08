Comenzará este fin de semana. En Sub 17, Huracán se medirá con Defensores de la Comarca de Lago Puelo, mientras que en Sub 13, la CAI se enfrentará a Belgrano de Esquel. Ambos representantes de Comodoro Rivadavia arrancarán como visitantes. Este certamen es clasificatorio para el Regional.

Se viene el Provincial de Clubes Sub 17 y Sub 13

CAI Sub 13. (Foto: Prensa LFCR)

Huracán Sub 17. (Foto: Fotomix cr)

Este fin de semana comenzará a jugarse el Torneo Provincial de Clubes Federación Patagónica, para las categorías Sub 17 y Sub 13, donde Huracán y la Comisión de Actividades Infantiles serán los representantes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, respectivamente.

En Sub 17, el “Globo” se enfrentará a Defensores de la Comarca de Lago Puelo. El primer encuentro se disputará este domingo en la localidad cordillerana, mientras que la revancha tendrá lugar el sábado 9 de septiembre en la capital del petróleo.

En Sub 13, la CAI se medirá con Belgrano de Esquel, arrancando como visitante este domingo, para cerrar de local el domingo 10 de septiembre.

Este certamen determinará el club que participará del Regional. Si al finalizar el segundo compromiso hay empate en puntos, pasará a la siguiente instancia quien tenga mayor diferencia de gol a su favor. Y si persiste la igualdad, la clasificación se definirá con remates desde el punto del penal.

Comodoro será sede del Regional en categoría Sub 15, que tendrá como representante a la CAI. En Sub 13 se organizará en el Valle de Chubut, mientras que Sub 17 se jugará en Neuquén.

……………………………………

Fixture Sub 17

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE (PARTIDO DE IDA)

- 15:00 Defensores de la Comarca vs Huracán.

Lugar: Lago Puelo.

SABADO 9 DE SEPTIEMBRE (REVANCHA)

- 11:00 Huracán vs Defensores de la Comarca.

Lugar: Comodoro Rivadavia.

…………………………………

Fixture Sub 13

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE (PARTIDO DE IDA)

- 15:00 Belgrano de Esquel vs CAI.

Lugar: Esquel.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE (REVANCHA)

- 15:00 CAI vs Belgrano de Esquel.

Lugar: Comodoro Rivadavia.