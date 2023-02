Se viene la segunda clínica de perfeccionamiento de hóckey

"Lombiproject" llega nuevamente de la mano de Chenque RC, para jugadores y arqueros de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

Por segundo año consecutivo, Chenque Rugby Club recibirá a Pablo Lombi y su equipo de trabajo, en lo que será una nueva clínica de perfeccionamiento de hóckey “Lombiproject 2023”. La actividad se desarrollará los días 24, 25 y 26 de febrero en el Complejo La Mata.

Con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y la organización de la subcomisión de hóckey de Chenque Rugby Club, se realizará la segunda clínica de perfeccionamiento de hóckey “Lombiproject”. La capacitación está destinada a jugadores y arqueros de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

La clínica propone el perfeccionamiento de las diferentes técnicas del deporte, poniendo en práctica todas las situaciones que se generan en un partido tanto en ataque como en defensa y, en el último día, se harán competencias para practicar todo lo ejercitado.

Además del ex integrante de la selección argentina de hóckey, Pablo Lombi, disertarán Juan Pina (ex jugador, entrenador y referente de la Confederación Argentina de Hóckey), Marcela Budnik (ex jugadora del seleccionado mayor argentino “Las Leonas” y entrenadora) y Griselda Forestale (entrenadora de arqueras).

Soledad Pereyra, integrante de la subcomisión de hóckey de Chenque RC, dijo que “se viene la segunda edición de esta clínica que hacemos con Pablo Lombi y su staff de ‘Lombiproject’. Será una clínica de perfeccionamiento de técnicas específicas individuales, para después ir a lo grupal”.

El hóckey ha crecido mucho en la región, “por eso es lindo tener la posibilidad de traer un perfeccionamiento a nivel nacional y que todos los clubes de acá y zonas aledañas tengan la posibilidad de tener esta experiencia de perfeccionar su técnica para mejorar en equipo”, remarcó.

Soledad Pereyra agradeció a Hernán Martínez, a Comodoro Deportes y al municipio, “por el apoyo constante al deporte y al hóckey, y por seguir confiando en que uno hace estas actividades deportivas que son de nivel nacional”.

Para inscripciones: https://forms.gle/53PEL2rrV2DUiUGt6, e-mail clinicalombi.radatilly@gmail.com y teléfono +5492975931343.